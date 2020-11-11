Китай розпочинає будівництво мегапарку в Шанхаї

Церемонія початку будівництва нового Шанхайського курорту Legoland відбулася 10 листопада в Шанхаї. Документи підписали Народний уряд району Цзіньшань, Merlin Entertainment Group, датська Lego Brand Group та китайська компанія Group Corporation під час онлайн- та офлайн-зустрічей.

Курортний готель Legoland Shanghai розташований у місті Фенцзін, округ Цзіньшань. Сума інвестицій у його будівництво складає 550 млн. доларів США. Дизайн готелю включатиме елементи культури Шанхаю та Цзяннаню.

Команди дизайнерів та будівельників світового рівня використовуватимуть звук, світло та інші сучасні технології. Вони спільно працюватимуть над створенням захопливого тематичного парку.

Для того, щоб елементи стилю готелю вразили відвідувачів, дизайнери черпатимуть натхнення у відомих визначних пам’ятках Шанхаю, міста Фенцзінь, району Цзіньшань та навколишніх міст в дельті річки Янцзи. Очікується, що будівництво розпочнеться в 2021 році, а парк офіційно відкриється на початку 2024 року. На той час він стане одним з найбільших курортів Леголенду у світі.

Район Цзіньшань зараз розвиває “культурний та туристичний коридор”, який пролягає через північний район Цзіньшань. Після закінчення будівництва Шанхайського курорту Леголенд, він об’єднає такі історичні та культурні туристичні ресурси, як Водне місто Тисячоліття Цзяньнаню, Пастирський комплекс Сіньї, Морський екологічний парк Хуакай, Храм Дюнлінь, Храм Тисячоліття та колишню резиденція короля Гу Є.

Курорт Legoland Shanghai поєднає в собі унікальні елементи китайської культури, особливостей мистецтва Шанхаю та Цзяньнаню. Будівельники використають досвід багатьох сучасних розважальних комплексів, щоб створити захопливий Тематичний парк.

Міні-парки, готелі з тематикою Lego, тематичні ресторани та багато іншого забезпечать незабутні враження туристам і прекрасні можливості для сімейного відпочинку, створюючи туристичний напрямок світового класу.

Юань Цун