Китайська казка повертається до Києва!

13 грудня на Співочому полі відкривається Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів “Легенди Піднебесної”, який триватиме до 2 лютого 2020. Більше 30 грандіозних інсталяцій, підсвічених зсередини, створять чарівну атмосферу на території одного з кращих ландшафтних парків Києва.

Вперше відвідавши столицю на початку цього року, фестиваль повертається до Києва вже з новими казковими світловими інсталяціями. Водночас на фестивалі будуть представлені арт-об’єкти, присвячені історії Києва. Кожна з історичних арт-інсталяцій символізуватиме знакові пам’ятки міста: Золоті ворота, Софійську площу тощо.

Автором-розробником інсталяцій виступила українська компанія Dion. «Усі фігури світяться, переливаються різними кольорами веселки, що виглядає казково та красиво. Відвідувачі зможуть не тільки зробити яскраве фото, але й згадати історію Києва. Арт-об’єкти будуть перебувати на локації під час проведення новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів. Думаю, вони вдало розбавлять виставку українським колоритом», – заявив керівник компанії-оператора Співочого поля Grand Event Денис Погорєлко.

Відвідувачі матимуть змогу побачити:

– більш ніж 30 ілюмінаційних локацій;

– дитячі зони та резиденція Санта Клауса з подарунками;

– фуд-зона з китайськими ресторанами;

– ароматний глінтвейн;

– ярмарок сувенірів;

– тематичні майстер-класи;

– насичена розважальна програма та багато приємних сюрпризів.

Працюватиме фестиваль щодня 16.00 – 22.00 до 2 лютого (Нове Співоче поле, вул. Лаврська, 33)

Квитки можна придбати на сайті https://chinafest.com.ua/

Альона Малюкова