Люксембург – невеличкий і дорогоцінний скарб Європи

Ця крихітна європейська країна – одна з найбагатших у світі. Про неї зазвичай згадують як про місце для бізнесу та банківських операцій. Проте у межах Люксембургу криється багатство, що здивує і вибагливих туристів.

Через всю країну можна проїхати приблизно за годину, якщо подорожуєте машиною. Північ країни вкрита розкішними лісами, їх найбільша кількість у всій країні зосереджена тут. Також на півночі можна побачити давні замки та рештки історичних будівель. А вздовж річки Мозель, що протікає на кордоні Люксембургу з Німеччиною, розташовані виноградники, з урожаїв яких у цьому регіоні роблять білі та ігристі вина. Більша частина населення проживає на півдні країни. В однойменній столиці Люксембургу сучасна архітектура стоїть поруч із давнім містом. На скелястих кручах, що височіють над річкою Альзет, розмістився історичний центр.

Люксембург – одна з найбезпечніших країн у світі, тому подорожувати тут напрочуд спокійно.

Історично Люксембург був значно більшим, проте неабиякі площі країни відійшли до «сусідів». Найбільшу частку отримала Бельгія, цей регіон сьогодні називається «Бельгійським Люксембургом». Цікаво, що до середини XX ст. Люксембург був досить бідною країною. Його активний економічний розвиток розпочався, коли на півдні почали виробляти сталь. Проте однією з найбагатших країн світу він став пізніше – у 90-х роках і на початку двохтисячних. Завдяки інвестиціям з-за кордону Люксембург швидко перетворився на «податковий рай».

Прогулянка у Меллєрдалі

Меллєрдаль (люкс. Mëllerdall) – невеличкий субрегіон на сході Люксембургу зі скелястим ландшафтом. Тут Ви зустрінете казкові ліси, дивовижні кам’яні утворення, водоспади та середньовічні міста, що ховаються поміж дерев. Старий кам’яний міст, порослий зеленню та мохом, стоїть над водоспадом річки Шварц-Іернц.

Ліси регіону пронизані стежками для прогулянок, також тут є ділянки для кемпінгу.

Ехтернах, найдавніше місто Люксембургу

Звивисті стежки ведуть до серця регіону Меллєрдаль – чарівного міста Ехтернах. Місто було створено навколо стін абатства, що було засновано у 698 році. Ехтернах відомий своїми старовинними монастирями та історичною архітектурою.

Уздовж лабіринтів вуличок міста стоять будинки з фасадами пастельних тонів. На площу, увішану виноградними лозами, виходять тераси затишних ресторанів. Після прогулянок лісами Меллєрдалю Ви можете зупинитися тут на обід. Якщо ж хочете дізнатися більше про регіон та місто, можете залишитися тут довше та орендувати квартиру на декілька днів.

Ті, хто не планує зупинятися в Ехтарнасі надовго, можуть помилуватися цим невеличким містом під час прогулянок та побачити багато визначних пам’яток. Простора зона для паркінгу розміщена неподалік від історичного центру, що буде дуже зручним, якщо Ви зупиняєтесь у місті проїздом. Подорож зі столиці Люксембургу до Ехтернаха триватиме приблизно пів години.

Відновити сили після довгих прогулянок можна, скуштувавши місцевий десерт – macarons mous. Традиційне печиво із начинками мусу різних смаків можете придбати у кондитерських міста.

Чарівне місто Люксембург

Бруковані доріжки міста приховують модні кафе, розкішні кондитерські та просторі площі. Люксембург спускається вниз по крутих схилах ущелини до річки Альзет, що в’ється серпантином у «каньйоні» міста.

З нижніх рівнів нагору підіймається ліфт, що робить прогулянки скелястим містом набагато зручнішими.

Мис Бок (люкс. Bockfiels) – природне скелясте утворення, яке було перетворено на фортифікаційну споруду міста. Впродовж століть замок був одним зі стратегічно опорних пунктів у Європі, а тому пережив численні напади ворожих армій. Французький державний діяч та інженер Лазар Карно назвав Люксембурзьку фортецю «найкращою в усьому світі, після Гібралтару». Знесли укріплення у 1867 році, після підписання Лондонської угоди, що проголошувала нейтралітет Люксембургу.

Підземна система підходів і галерей фортеці визнана визначною історичною пам’яткою міста та відкрита для відвідувачів. Підземні тунелі мають довжину 17 км, а деякі секції були глибиною у 40 метрів. Під час світових воєн галереї укріплення використовували як укриття, ці давні стіни могли захистити до 35 000 людей.

«Найкрасивіший балкон Європи» підіймається від мису Бок до Цитаделі Святого Духа, звідси розкривається неймовірна панорама на долину Альзет.

Як подорожувати країною?

Громадський транспорт у Люксембурзі дозволяє легко, швидко та безкоштовно подорожувати країною. З 2020 року всі форми громадського транспорту безоплатні, в тому числі автобуси та поїзди.

Неподалік від міста Люксембург розташований аеропорт. 16 автобус зупиняється кожні 10 хвилин біля аеропорту та прямує до центрального вокзалу столиці через її історичний центр. Поїздка від аеропорту до старого міста триватиме від 15 до 30 хвилин, звідти ще 10 хвилин до залізничного вокзалу.

В аеропорту Люксембурга також можна орендувати автомобіль, що надає додатковий рівень свободи у подорожах країною.

Олександра Чанглі