Львівський Музей Пінзеля стане інклюзивним

Тепер музей у Львові зможуть відвідати люди із порушенням зору, слуху й опорно-рухового апарату, люди з аутизмом та з ментальними порушеннями.Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Очікується, що оновлений музей запрацює з 10 грудня. Він буде оснащений аудіогідами та аудіодескрипцією, які доповнюватимуть візуальні враження та дадуть нові знання про контекст експозиції.

«Безбар’єрність відкриває можливості. Я сама в цьому переконалась тут, у Музеї Пінзеля, занурившись у світ великого генія – через звуки, дотики та візуально. Сила, потужна енергія та водночас спокій, який передають роботи цього майстра скульптури, стали доступними для кожного», — зазначила Олена Зеленська, яка нещодавно відвідала музей.

Від зупинки транспорту до будівлі веде тактильна плитка, а біля входу встановлені звукові маячки — це допоможе людям із порушенням зору без проблем дістатися до Музею Пінзеля. У приміщенні є підйомник, яким зможуть скористатися люди, що мають труднощі з пересуванням. Біля експонатів встановлені інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. А команду музею підготували до якісної комунікації та кращого розуміння різноманіття його відвідувачів.

Зазначимо, створенням аудіогіда займалася команда медіасервісу MEGOGO, а в самому Музеї Пінзеля звучить голос народного артиста України Остапа Ступки.

Варто зауважити, що в Києві на Володимирській гірці відкрили 3D-мініатюру мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.

Уляна Лісова