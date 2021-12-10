Магічний маєток відкрили у Добропарку Під Києвом

Під Києвом у Добропарку (с. Мотижин, Макарівського району) вже можна відчути Різдвяно-Новорічну атмосферу. Тут запрацювала резиденція нового українського чародія – Доброчара.

Площа резиденції – 750 м². Кожна її кімната окутана таємничою атмосферою справжнього Різдва. В резиденції відвідувачів зустрічають помічники Доброчара казкові ельфи Добрики, котрі проведуть до вітальні чарівника. Сам Доброчар чекає в своєму кабінеті, щоб привітати зі святами і подарувати солодощі.

Навколо резиденції Доброчара розгорнувся парк із п’ятдесяти світлових 3D-фігур різного розміру: сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої.

На території можна спробувати смачні страви і теплі, зігріваючі напої, а на вихідних придбати у резиденції сувенірну продукцію на пам’ять про зимовий відпочинок за містом.

Парк працює з 10:00 до 20:00, резиденція відкрита з 11:00 до 20:00 з вівторка до неділі. Понеділок – вихідний.

Вартість квитка для відвідування парку і резиденції – 350 грн, пільговий – 250 грн. Для дітей до 4х років, дітей з інвалідністю (до 18 років), дітей-сиріт (до 16 років) – вхід безкоштовний .

Марія Красовська