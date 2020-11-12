Міжнародні круїзи: чи відновляться маршрути?

У 2020 році пандемія Covid-19 завдала нищівного удару по світовій галузі туристичних круїзів. Для запобігання поширенню коронавірусу, в усьому світі було припинено круїзні перевезення. З січня цього року три великі американські круїзні компанії Carnival, Royal Caribbean та Norwegian Cruise Line зазнали втрат на загальну суму близько 54 мільярдів доларів США.

Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США оголосив про скасування “заборони судноплавства” та про те, що круїзні судна можуть відновити плавання умовно, що дає надію на поступове відновлення галузі. Разом з тим надзвичайно складним питанням залишається відновлення довіри споживачів. Весь світ ще добре пам’ятає епідемії на круїзних суднах, таких як «Діамантова принцеса», а повне відновлення круїзної галузі все ще залишається під великим знаком питання.

“Діамантова принцеса”, безсумнівно, була одним із найвідоміших випадків епідемії на лайнерах. На момент інциденту вона перевозила понад 3700 людей. Увечері 3 лютого 2020 року було повідомлено, що пасажиру з Гонконгу поставили діагноз коронавірусу. Судно зайшло в порт Йокогама (Японія) і згодом було ізольоване. Через деякий час на ньому було зареєстровано 712 випадків захворювання на коронавірус.

Аналітики зазначали, що вплив епідемії на круїзні судна важко порівняти з будь-чим із минулого. Епідемія вражає не одне судно, а всю галузь, що призводить до довготривалого зниження попиту.

Генеральний директор Hui Cruises Ян Мінгвей також зазначив, що найбільшою проблемою, з якою стикається круїзна галузь, є відновлення довіри туристів, і ця проблема може бути вирішена лише в перспективі. Як тільки спалах епідемії повториться на якомусь круїзному судні, наслідки для галузі будуть дуже серйозними.

17 жовтня німецька круїзна компанія AIDA, дочірня компанія Carnival Group, оголосила про відновлення маршрутів. Але вже через два тижні AIDA оголосила про скасування рейсів до кінця листопада.

Що стосується Азіатсько-Тихоокеанського регіону, то після кількох пробних рейсів, 2 листопада круїзне судно “Ніппон Мару” вирушило з порту Кобе, Японія, до порту Татеяма в префектурі Тіба. Це вперше з лютого Японія відновила круїзні перевезення.

Royal Caribbean і Dream Cruises також оголосили про відновлення маршрутів в Сінгапурі.

Юань Цун