Міжнародний туризм зростає

У 2019 році на 4% більше людей подорожували світом. Дані наводяться у порівнянні з 2018 роком. Усього таких випадків — півтора мільярда. Про це повідомляє інформаційна агенція УНН із посиланням на Всесвітню туристичну організацію.

У повідомленні йдеться, що подібний прогноз надається й на 2020 рік. Це утверджує туризм як одну із провідних галузей економіки. Подальше зростання відсотка міжнародного туризму пов’язують із літніми Олімпійськими іграми в Токіо та Всесвітньою виставкою EXPO-2020 у Дубаї.

Найбільші показники відвідуваності мають європейські країни — 51% або 743 мільйони туристів. Також на 9% збільшився відсоток міжнародного туризму в країнах Північної Африки. Крім того, побільшало туристів у країнах Близького Сходу.

Нагадаємо, що 2020 рік названо роком туризму та розвитку сільських районів.

Анастасія Нікуліна