Музеї Національного заповідника «Гетьманська столиця» відкрилися

Із 15 липня заповідник «Гетьманська столиця» відновив роботу всіх музеїв закладу!

Всі охочі мають можливість відвідати Музей археології Батурина і Будинок генерального судді Василя Кочубея самостійно, а також прослухати пізнавальні екскурсії:

в Музеї археології Батурина;

в Будинку генерального судді Василя Кочубея;

в Палаці гетьмана Кирила Розумовського;

на тимчасовій виставці «Ясновельможні гетьмани. Життя для України» (Гетьманський будинок на Цитаделі).

Як і раніше, гостей радо зустрічають території заповідника:

Цитадель Батуринської фортеці;

палацово-парковий ансамбль гетьмана Кирила Розумовського;

парк «Кочубеївський»;

та заміська резиденція гетьмана Івана Мазепи – Гончарівка.

На відвідувачів, чекає приємна несподіванка.

Співробітники заповідника підготували нову екскурсію під назвою «Серце гетьманського Батурина». У ході цієї екскурсії ви відвідаєте Цитадель Батуринської фортеці, Гетьманський будинок із восковими фігурами гетьманів, Музей археології Батурина, Майдан Гетьманської слави та Воскресенську церкву-усипальницю гетьмана Кирила Розумовського і побуваєте в самому серці столиці козацької України! Екскурсія розкриває безліч цікавих тем і сюжет

Зверніть увагу!

Заради вашої безпеки музеї заповідника можуть прийняти обмежену кількість відвідувачів. Візьміть до уваги, що може бути черга.

Про що варто пам’ятати перед візитом?

1. Утримайтеся від відвідування заповідника, якщо маєте симптоми ГРВІ.

2. Ви маєте одягнути маску до того, як увійшли до музею та не знімати її упродовж всього часу перебування в музеї. Вдягнутою вважається та маска, що щільно прилягає до обличчя й закриває ніс і рот.

3. Дотримуйтеся дистанції в 1,5 м.

4. У вашій екскурсійній групі у приміщеннях музеїв має бути не більше 5, а по територіях – не більше 10 осіб.

Бережіть себе.

До зустрічі у «Гетьманській столиці»!

Наталія Сушко

НІКЗ «Гетьманська столиця»