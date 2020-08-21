Миколаїв запрошує на «прохолодні» виставки

Миколаївський музей суднобудування та флоту має дві експозиції, присвячені 200-річчю відкриття Антарктиди — «Terra incognita» і «Краєвиди Антарктиди». Тепер миколаївці та гості міста зможуть не лише сховатися від спеки, а й дізнатися багато нового про шостий континент нашої планети.

В основі виставки «Краєвиди Антарктиди» — фотографії, що демонструють життя та дослідження науковців в Антарктиді, банери для фотозони із зображеннями тварин та різноманітні артефакти з наукової станції «Академік Вернадський», зокрема листівки, шеврони і зразки гірських порід континенту. Крім того, в експозиції представлено реальний одяг сучасного дослідника материка та хутряні унти.

Під час перегляду виставки «Terra incognita» відвідувачі можуть побачити старовинні прилади та інструменти для навігації, зразки представників фауни континенту, а також історії Михайла Лазарєва та Фадея Беллінсгаузена — учасників експедиції, які були пов’язані з Миколаєвом.

Обидві експозиції було створено завдяки плідній співпраці Миколаївського музею суднобудування та флоту з Національним антарктичним науковим центром.

Цікавий факт: у краєзнавчому музеї Миколаєва «Старофлотські казарми» є великий глобус, на якому не позначено Антарктиду. Це пояснюється тим, що саме представлений глобус з’явився раніше, ніж було відкрито шостий континент. Якщо матимете час, обов’язково завітайте і до цього музею теж.

Анастасія Нікуліна