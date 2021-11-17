На 20% дешевше: Wizz Air дарує знижки на авіаквитки

Популярний серед українських туристів угорський лоукостер Wizz Air пропонує знижки у розмірі 20% на будь-які обрані напрями. Акція діє лише для тих, хто встигне забронювати авіаквитки з 00:00 до 23:59 (за центральноєвропейським часом) 17 листопада 2021 року.

Про зниження цін на авіаперевезення повідомило інформагентство «УНІАН» .

Важливо здійснити мандрівку за придбаними квитками до 26 березня 2022 року. Забронювати квитки за акцією можна лише на інтернет-сторінці компанії або скориставшись додатком WIZZ.

Лоукостер Wizz Air здійснює перевезення пасажирів між наступними містами України: Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса і Харків. Також наявні сполучення з країнами Європи та ОАЕ. Про правила етикету в Об’єднаних Арабських Еміратах читайте у статті.

Дарина Чабанова