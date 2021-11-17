На 20% дешевше: Wizz Air дарує знижки на авіаквитки

Популярний серед українських туристів угорський лоукостер Wizz Air пропонує знижки у розмірі 20% на будь-які обрані напрями. Акція діє лише для тих, хто встигне забронювати авіаквитки з 00:00 до 23:59 (за центральноєвропейським часом) 17 листопада 2021 року.
Про зниження цін на авіаперевезення повідомило інформагентство
Важливо здійснити мандрівку за придбаними квитками до 26 березня 2022 року. Забронювати квитки за акцією можна лише на
Лоукостер Wizz Air здійснює перевезення пасажирів між наступними містами України: Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса і Харків. Також наявні сполучення з країнами Європи та ОАЕ. Про правила етикету в Об’єднаних Арабських Еміратах читайте у статті.
Дарина Чабанова