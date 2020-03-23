На час карантину закриють аеропорти України для вильоту туристів

Із 24 березня 2020 року в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи усіх аеропортів країни, крім аеропорту «Бориспіль», де будуть приймати евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.
Також із 12 години 24 березня буде заборонено виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.
Захід запроваджено з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу.