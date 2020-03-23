На час карантину закриють аеропорти України для вильоту туристів

Новини
Newsmaker

Із 24 березня 2020 року в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи усіх аеропортів країни, крім аеропорту «Бориспіль», де будуть приймати евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.

Також із 12 години 24 березня буде заборонено виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.

 Захід запроваджено з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу.

fb-share-icon
Tweet

Схожі публікації

Ювілейна публікація на OtiumPortal!

Анастасія Нікуліна

Чому їжа в літаках зазвичай погано смакує?

Анастасія Токар

Як подорожувати дешевше?

Анастасія Токар