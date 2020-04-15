На Фарерах створили віртуальний тур у відеогрі

На Фарерських островах, закритих на карантин через пандемію коронавірусу, створили платформу для онлайн-туризму за допомогою відеогри.

Як повідомляється на офіційній сторінці Visit Faroe Islands у Facebook, кожен охочий зможе відвідати цю територію, яка відома своєю первинною природною красою і неповторними краєвидами. Це стало можливим завдяки інноваційним інструментам для подорожей, які дозволяють милуватися пейзажами, сидячи вдома в теплі та комфорті (на Фарерах завжди дуже вітряно).

За допомогою ресурсу Remote Tourism ви зможете наживо взаємодіяти з місцевими жителями. Вони стануть вашими провідниками й помічниками під час онлайн-дослідження території Фарерських островів. Їм видають відеокамери, з якими ви зможете не лише насолоджуватися навколишніми пейзажами, а й «направляти» фарерців у будь-якому напрямку. Крім того, за вашими вказівками з клавіатури комп’ютера чи телефона ваш герой може повертатися, бігати та стрибати. Відвідати Фарери та зіграти можна за посиланням .

Також у повідомленні анонсують наступний рівень дослідження островів: політ на вертольоті. Це перетворює віртуальну екскурсію на справжню відеогру! Ваш «персонаж» зможе показати вам територію з висоти пташиного польоту. Отже, ви маєте унікальну можливість побачити нескінченні трав’янисті скелі, фантастичні фйорди та 80 тисяч овечок, на честь яких і названі ці острови.

Фарерські острови — це група віддалених островів, які формально належать Данії. Відстань до материка становить понад 400 км, тому дістатися туди непросто і досить дорого. Але Фарери є справді винятковим місцем, яке варто побачити принаймні онлайн.

Анастасія Нікуліна