На Карибах створили  онлайн-інститут для навчання в галузі туризму

Карибська туристична організація створила програму із віртуального навчання та розвитку для туристів.
Віртуальний ВНЗ створила Карибська туристична організація разом із Velsoft — канадською компанією з розробки програм для електронного навчання.
«Velsoft тісно співпрацює з нами, щоб допомогти нам реалізувати одну з наших головних цілей — розширення доступу громадян до високоякісної освіти», — сказав Ніл Волтерс, що виконує обов’язки генерального секретаря Карибської туристичної організації.
Він вже давно є палким прихильником розвитку людських ресурсів у туристичній індустрії. Його мета — допомогти сусіднім країнам у розвитку та зміцненні людського капіталу та надати їм можливість пропонувати високий рівень професійних послуг.
Навчання проводиться англійською мовою. Інститут пропонує як безкоштовні курси, так і платні, вартість яких становить 29 доларів. Серед безкоштовних дисциплін — Карибська політика розвитку сталого туризму та Управління ризиками в секторі туризму Карибського басейну.
Пропонуються також 78 платних курсів. Серед них є
- інтернет-маркетинг
- бізнес-планування
- написання текстів
- публічне мовлення
- лідерство
- емоційний інтелект
- та інші.
Дізнатися більше про навчання у Карибському інституті туризму можна на офіційному сайті, а охочі зможуть і самі доєднатися та стати студентами.
Анастасія Зіміна