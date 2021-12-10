На Карибах створили  онлайн-інститут для навчання в галузі туризму

Карибська туристична організація створила програму із віртуального навчання та розвитку для туристів.

Карибський інститут туризму — це відкритий онлайн-центр навчання та розвитку, призначений для забезпечення можливостей навчання всім, хто працює або прагне працювати у сфері туризму Карибського басейну.

Віртуальний ВНЗ створила Карибська туристична організація разом із Velsoft — канадською компанією з розробки програм для електронного навчання.

«Velsoft тісно співпрацює з нами, щоб допомогти нам реалізувати одну з наших головних цілей — розширення доступу громадян до високоякісної освіти» , — сказав Ніл Волтерс, що виконує обов’язки генерального секретаря Карибської туристичної організації.

Він вже давно є палким прихильником розвитку людських ресурсів у туристичній індустрії. Його мета — допомогти сусіднім країнам у розвитку та зміцненні людського капіталу та надати їм можливість пропонувати високий рівень професійних послуг.

Навчання проводиться англійською мовою. Інститут пропонує як безкоштовні курси, так і платні, вартість яких становить 29 доларів. Серед безкоштовних дисциплін — Карибська політика розвитку сталого туризму та Управління ризиками в секторі туризму Карибського басейну.

Пропонуються також 78 платних курсів. Серед них є

інтернет-маркетинг

бізнес-планування

написання текстів

публічне мовлення

лідерство

емоційний інтелект

та інші.

Дізнатися більше про навчання у Карибському інституті туризму можна на офіційному сайті, а охочі зможуть і самі доєднатися та стати студентами.

Анастасія Зіміна