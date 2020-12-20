На Лондон чекає хвиля відкриття готелів

У 2021 році попри наслідки COVID 19 та невизначеність щодо Brexit, у Лондоні планують відкривати нові готелі.

У 2020 році офіційне закриття ресторанів з березня до кінця літа, а потім серія жорстких обмежень зробили цей період найскладнішим для індустрії гостинності від часів Другої світової війни. Проте це не лякає власників закладів. У 2021 році вони успішний вихід на ринок. Про це повідомляє Forbes .

Перший готель – NoMad. Його планують відкрити у лютому в колишньому магістратському суді на Боу-стріт. Тут була лідерка суфражистського руху Еммелін Панкгерст, а також чилійський генерал Піночет, драматург Оскар Уайльд. Коли він відкриється, відвідувачі зможуть ночувати у спальнях на місці колишніх келій.

У напрямку до Charing Cross Road, де розташовані гітарні магазини та студії звукозапису, відкриють готель Chateau Denmark. Влітку буде доступно 55 номерів. Готель розміщений у найвідомішій будівлі, де Девід Боуї підписав свій перший контракт і де репетували Елтон Джон і Джимі Хендрікс. Гості матимуть доступ до студії записів та концертних приміщень.

Broadwick відкриється у вересні та познайомить вас із історією Сохо за допомогою італійського ресторану, коктейль-бару та декору від Мартіна Бруднізького.

У квітні, у центрі кінотеатру Leicester Square відкриється 350 номерів та ресторан на 16 поверсі. Це місце чудово підходить тим, хто любить слухати живу музику.

Ще один готель буде відкритий на місці кембриджського будинку на Пікаділлі, що датується 18 століттям.

Carlton Tower Jumeirah був закритий понад рік через ремонтні роботи. У 2021 відзначатимуть урочисте відкриття. Кількість номерів – 186. У готелі можна буде скупатися в 20-метровому басейні зі скляним дахом та смачно поїсти у двох ресторанах.

Анна Ваглай