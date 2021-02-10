На Мальдівах відкриється новий підводний ресторан

Ресторан Immerse…Latitude 4° розташований на восьми метрах нижче поверхні води біля острова Хувафен Фуші. Відвідувачі завдяки панорамним вікнам матимуть змогу обідати серед багатої морської фауни, повідомляє Forbes .

Ресторан можна буде забронювати в будь-який час. Він розташований у готелі Huvafen Fushi , що славиться першими у світі підводними спа-салонами.

Столи встановлені біля панорамних вікон, за яким відкриваються незрівнянні види на риф. Завдяки штучному освітленню, насолодитися підводним життям можна навіть після настання темряви. Саме в цей час морським дном блукають нічні хижаки, а планктон та корали відсвічують в ультрафіолетовому спектрі.

Шеф-кухар Huvafen Fushi складає меню з урахуванням смаків гостей, а сомельє готелю завжди готовий підібрати індивідуальне поєднання вин.

Ресторан такого типу не перший на курорті. Зокрема, ресторан Ithaa отримав титул першого у світі підводного закладу, дебютувавши у 2005 році. Ще одним є ресторан Subsix, до якого можна дістатися на швидкісному катері й спуститися трирівневими сходами. Приміщення закладу оформлене в стилі молюсків, де мушлі звисають зі стелі. Ресторан відкритий для сніданків з шампанським, підводних обідів і яскравих вечірок.

Готель Huvafen Fushi відкрили в липні 2004 року. Серед пропонованих послуг представили перші у світі підводні спа-салони. Заклад вирізняється своїми підводними ресторанами та винним льохом.

Комплекс складається із 44 сучасних вілл, кожна з яких має власну терасу й басейн з прісною водою.

Курорт Huvafen Fushi розташований на Північному Атолі Мале, за 26 км від міжнародного аеропорту Велани. На катері до нього можна дістатися за 30 хвилин. Замовлення приватного трансферу доступне за попереднім запитом.

Смачного Вам занурення!

Анна Ваглай