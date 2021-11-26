На внутрішні українські авіарейси почнуть діяти субсидії

Авіаційний портал «Avianews» повідомив про початок субсидування внутрішніх авіарейсів в Україні у рамках програми Public Service Obligation (PSO) . Інформацію щодо покриття частини вартості квитків на критично важливих рейсах надав міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час форуму «Авіація і Туризм».

Кубраков запевнив, що початок субсидування внутрішніх авіарейсів не за горами – процес почнеться у найближчі роки. Також він додав, що подібний механізм уже запущено на залізничному маршруті Одеса – Ізмаїл.

За інформацією Мінінфраструктури, дана програма знаходиться на стадії розробки, а в її основі лежать подібні моделі, що діють у країнах ЄС.

Олександр Кубраков пророкує знижки на авіаквитки у межах держави у розмірі 10-20%. Також міністерство веде переговори з авіакомпаніями, результатом яких має стати встановлення вартості квитків на внутрішні рейси у розмірі не вище 1000 гривень.

Зміни планується внести і до відотка НДС на внутрішні авіарейси. Ініціатива щодо зниження ставки податку з 20% до 7% вже схвалена транспортним комітетом Верховної Ради.

Дарина Чабанова