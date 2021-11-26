На внутрішні українські авіарейси почнуть діяти субсидії

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Кубраков запевнив, що початок субсидування внутрішніх авіарейсів не за горами – процес почнеться у найближчі роки. Також він додав, що подібний механізм уже запущено на залізничному маршруті Одеса – Ізмаїл.
За інформацією Мінінфраструктури, дана програма знаходиться на стадії розробки, а в її основі лежать подібні моделі, що діють у країнах ЄС.
Олександр Кубраков пророкує знижки на авіаквитки у межах держави у розмірі 10-20%. Також міністерство веде переговори з авіакомпаніями, результатом яких має стати встановлення вартості квитків на внутрішні рейси у розмірі не вище 1000 гривень.
Зміни планується внести і до відотка НДС на внутрішні авіарейси. Ініціатива щодо зниження ставки податку з 20% до 7% вже схвалена транспортним комітетом Верховної Ради.
Дарина Чабанова