На Закарпатті відкрили одну з найвисокогірніших доріг України

Дорога, яка веде до одного з 7 чудес України – озера Синевир, тепер доступна для проїзду.

Вона вважається однією з наймальовничіших автомаршрутів України. Траса T-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я, 60% шляху якої проходить на висоті 500 і вище метрів над рівнем моря, відремонтовано в рамках програми президента “велике будівництво”.

Про це повідомиляє Служба автомобільних доріг закарпатської області.

Загальна протяжність дороги – 44,6 км, кошторис робіт становив 669 млн грн.

Траса веде, зокрема, до Синевирського озера та лижних курортів на Боржавському хребті.

Задля безпеки, бар’єрне огородження має світловідбивні елементи вмонтовані у деталі конструкцій. Також уздовж відремонтованої дороги оновлено всі дорожні знаки.

Закарпатська область виконує амбітний план 2020 року – відновити 370 км доріг. Нині у верхньому шарі вже 260 км, додали у службі.

Єлизавета Кушнір