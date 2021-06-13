National Geographic офіційно визнав існування п’ятого океану

Американський телеканал та популярне видання National Geographic офіційно визнало існування п’яти океанів.

У Всесвітній день океанів, 8-го червня, видання National Geographic вирішило назавжди змінити наше сприйняття Світового океану, офіційно визнавши п’ятий – Південний океан.

Видання робить карти світу з 1915-го року, де завжди позначало 4 визнаних океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий. На честь свята було вирішено врешті-решт затвердити п’ятий – Південний океан.

Історія питання

Не дивно, якщо вам здається, що ви вже колись чули схожу новину. Дійсно, у 1937 році Міжнародна гідрографічна організація вже визнала Південний океан. Однак під тиском наукової спільноти це рішення було скасовано 1953-го року.

Із тих часів у наукових колах не припинялися суперечки про те, чи варто повернути визнану раніше водойму на карту. Вчені досліджували, чи мають води біля Антарктиди настільки унікальні характеристики, щоб довелося змінити карту світу.

Із плином часу тенденція йшла до того, щоб затвердити існування Південного океану. Так, наприклад, Рада з географічних назв США використовувала цю назву ще з 1999 року, утім лише цього року Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (НУОАД) офіційно визнало Південний океан окремим регіоном.

“Південний океан давно визнаний науковцями, але оскільки міжнародної згоди ніколи не було, ми не могли визнати його офіційно”, – говорить географ Національної географічної спілки Алекс Тейт.

Затвердження ще одного океану ініціювалося за підтримки спілки з питань збереження Світового океану.

Унікальне місце

Нещодавно затверджений океан охоплює більшість вод, що оточують Антарктиду до 60 градусів південної широти, крім проливу Дрейка та моря Скоша.

На відміну від решти океанів, що визначаються материками, що їх відокремлюють, Південний відділяє течія, що виникла близько 34 млн років тому.

“Будь-хто, хто там був, погодиться, що льодовики там більш блакитні, повітря холодніше, гори більш лякаючі, а пейзажі більш захопливі ніж будь-де в іншому місці”, – говорить Сет Сікора-Боді, морський дослідник НУОАД та National Geographic Explorer.

Як зміниться майбутнє

Науковці стверджують, що нововведення вплине на те, як діти, що використовують карти в школах, бачитимуть світ.

Прогнозується, що найбільший вплив визнання п’ятого океану матиме на освіту. Студенти та школярі дізнаються інформацію про підводний світ через ті океани, що вони вивчають. Визнання Південного океану призведе до поглибленого вивчення цього регіону та його особливостей.

Анастасія Зіміна