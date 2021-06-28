Найбільший туроператор Греції під загрозою банкрутства

Над найбільшим грецьким туроператором Mouzenidis Travel розпочато процес реструктуризації та захисту від кредиторів. Зазначається, що мова цілком може йти про санацію.

Грецька компанія Mouzenidis Travel, що спеціалізується на туроператорських послугах країнам з СНД та східної Європи, звернулася до суду з метою досудової санації.

Копію листа викладено на офіційній Фейсбук-сторінці підприємства.

Причиною таких дій стала необхідність погашення боргів, що виникли через нестачу туристів у Греції у 2020-2021 роках. Зазначається, що з початку коронавірусної пандемії прибутки Mouzenidis Travel впали на 95%.

Процес реорганізації вже запущено, у зв’язку з чим компанія призупинила прийом туристів до Греції до кінця липня 2021-го року. Більше того, як тільки новина про зупинення діяльності стала відомою, українські туроператори повідомили про припинення польотної програми афілійованої (залежної) компанії Ellinair.

Хоча припинення туроператорської діяльності стосується лише Mouzenidis Travel і не торкається інших підприємств грецького тревел-бізнесу, у місцевих ЗМІ відчутна тривога, адже під загрозою перебуває найбільша в країні туроператорська компанія.

Внутрішні справи Mouzenidis Travel також переживають не найкращі часи. У ніч з 26 на 27 травня у віці 60 років помер засновник Mouzenidis Group – Борис Музенідіс.

Реанімувати компанію зараз планує олігарх російського походження Іван Саввіді – друг померлого засновника, що двічі пропонував продати йому контрольний пакет акцій ще в 2020 році. Утім, обидва рази пропозицію відхиляли, адже Mouzenidis Group на той момент вів переговори з найбільшим банком Греції Piraeus про надання позик та кредитів за вигідними умовами.

Наразі грецька преса повідомляє, що олігарх готовий заплатити за компанію 30 млн. євро. Хоча офіційна сума боргу Mouzenidis Travel невідома, за попередніми підрахунками ЗМІ оцінюють її в 50 млн. євро. Через це досі стоїть питання, чи виявиться допомоги банків та влиття інвестицій достатньо, щоб найбільша грецька турфірма витримала усі негаразди.

До холдингу Mouzenidis Grouр, крім турагентства, входить ще мережа готелів (1 400), авіакомпанія, девелоперська компанія, торговий центр, дитячий табір та інші підприємства. Доля Mouzenidis Travel ще не відома, утім вже зараз зрозуміло, що процес виходу з кризи стане важким та довгим. Українцям та громадянам східної Європи найкраще підшукати собі іншого грецького туроператора, принаймні, найближчим часом.

Анастасія Зіміна