Найочікуваніша п’ятниця року

День, на який з нетерпінням очікує більша половина населення планети! І ні, це не восьме березня!

Black Friday, або Чорна п’ятниця — це день шанувальників шопінгу та знижок. І саме в цей час — в останній тиждень листопада, набирає обертів шопінг-туризм.

Історія свята

Назву Чорна п’ятниця отримала не на честь розпродажу. Тривалий час так називали обвал ринку золота 24 вересня 1869 року. Після цього термін використовувався і для інших біржових криз на Волл-стріт.

У 1970-х Чорна п’ятниця асоціювалася з чергами та шаленою метушнею, яку створювали продавці та підприємці, пропонуючи своїм клієнтам вкрай вигідні ціни. А ті, в свою чергу, готуючись до Різдва, не могли втриматися перед знижками.

Традиції Чорної п‘ятниці

У США дійсно можливо знайти реальні знижки. Магазини, йдуть на ризик, бо великий потік покупців здатен компенсувати цей мінус. Щонайцікавіше, то знижки роблять не тільки на неактуальний товар, але й на нові надходження.

Найпопулярнішими категоріями товарів є електроніка, одяг та іграшки. За статистикою, в середньому американська родина може заощадити цього дня від декількох сотень до тисяч доларів.

Гонитва за товаром

Масове бажання придбати першим бажаний товар породжує тисняву, суперечки та бійки. Наприклад, 2008 року під час розпродажу у нью-йоркському Wal-Mart затоптали 34-річного менеджера.

Чорна п’ятниця в Україні

Але українцям навряд чи варто за це перейматися, тому що практика показує, що більшість магазинів орієнтується на якісну рекламу, не більше. Що розчаровує постійних покупців, які, підібравши собі речі заздалегідь — бачать незмінну вартість.

В Україні традиція Чорної п‘ятниці тільки набирає обертів. Але, як і на всьому пострадянському просторі, знижки не перевищують 30%, а речі, які беруть участь в акціях — найчастіше зі старих колекцій.

З метою уникнення поширення коронавірусної інфекції, деякі магазини вирішили вдатися до онлайн-продажу. У чому варто вбачати лише позитив, адже, по-перше, це допоможе зменшити ризики інфікування, а, по-друге, надасть більше вільного часу, який можна використати з користю.

Нагадаємо, що офіційно початок розпродажу припадає на 27 листопада.

Єлизавета Кушнір