Норвегія! Естетичне задоволення у крижаній обгортці

Відверто про Скандинавію, яка не лише вражає красою, а й загартовує справжніми морозами…

Скандинавські країни завжди справляють враження «Снігової королеви». «Неймовірна краса у холодному тілі» – саме так можна описати ті краї. Швеція, Фінляндія, Норвегія – усі ці країни вражають природним багатством та естетичною красою. Проте клімат там дуже складний.

Відвідавши Норвегію у липні, можу сказати, що контраст температури в Україні та Норвегії вражає, дезорієнтує та навіть створює деякий дискомфорт. Тому, розуміючи, що Ви їдете у Північну країну, будь ласка, підготуйтеся. Подивіться прогноз погоди, візьміть із собою теплі речі, вдягніться у літак з розрахунком на холодну температуру.

Як захистити себе від холоду?

Перше враження у непідготовлених людей виглядає приблизно так: «Боже, куди я потрапив, наче інша планета». Психологічної готовності до такої різкої зміни температури у людини майже немає. Візьміть із собою теплий светр (і бажано не один) – гарно підійде светр із флісової тканини; теплі зимові шкарпетки. Особливу увагу варто приділити ногам – зимове тепле взуття та товсті шкарпетки будуть добре тримати ваші ноги в теплі. А це – найголовніше правило під час мандрів у холодну пору року. Ну і звісно, теплі штани.

Багато що залежить від температури у конкретний день (за нею там потрібно постійно стежити). Якщо дуже холодно, то найкращим варіантом буде термобілизна. Вона дуже гарно зберігає тепло. Якщо ж температура не така низька, то можна обійтися підштаниками. Основне бути впевненими у тому, що Ви зможете комфортно пересуватися весь день.

Скандинавські лайнери

Найцікавішим для туристів у Норвегії є подорож на лайнері фіордами. Довжелезні, вузькі морські затоки, у яких відкривається уся краса Північної природи. Ти ніби потрапляєш на сторінки популярних журналів, чи на фотографії з листівок. Неймовірна краса всього, що ти бачиш навколо, яка ніколи не може набриднути. Кожен фіорд по своєму неповторний. Гори, водоспади, колір води, хмари – кожна природна частина вражає своєю індивідуальністю. Від цього естетика не приїдається і ти хочеш отримувати цю насолоду ще та ще.

Подорож лайнером пов’язана не тільки з неймовірними емоційними враженнями. Виникають деякі складнощі. Сподіваюся, Ви вже здогадались, йдеться про морську хворобу.

Ми з родиною та друзями жили на 3-й, 9-й та 11-й палубах. І як же пощастило, що я жив на третій. На 9-й палубі можна знаходитись до 20-ти хвилин. А підіймаючись на 11-ту я виходив з ліфта і розумів, що мене вже неймовірно нудить. Це – один із найгірших досвідів під час подорожей за все життя. Ти не можеш взагалі нічого робити, просто лежиш і чекаєш шторм завершиться. Ухххх!

Особливу палітру емоцій я відчув коли наш корабель потрапив в 11-бальний шторм. Тут було все, нудота, страх, переживання, навіть якась романтика. Проте відчуття і досі моторошні, коли ти, сидячи в каюті, бачиш як вода заливає ілюмінатори. Відчуття дивовижні, але дуже страшно. Здається, що корабель зараз носом зариється у воду.

Хотілося б дати кілька порад, що стосуються подорожей під час таких штормів. Перш за все буду базуватися на своєму досвіді. Найголовніше, запам’ятайте! Якщо у вас виявилась морська хвороба, треба намагатися бути якнайближче до води. Перша, друга, третя та четверта палуби підійдуть для цього ідеально. Вище підійматися не раджу. По-друге, щоб Вас не знудило, намагайтеся дихати в такт з рухами корабля. І по-третє, чим менше Ви ходите, тим менші шанси що Вас знудить. Звісно, під час такого шторму Вам буде дуже погано, проте ці поради допоможуть встановити хоча б якийсь контроль за ситуацією. Але давайте від таких не дуже приємних речей перейдемо до одного з найбільш незабутніх вражень кожного мандрівника – перетин полярного кола.

Що таке полярний день?

Бувають моменти в житті, коли ти відчуваєш себе ніби не в своєму тілі. Це один із них. Чому це так? Людський організм дуже чітко на біологічному рівні розділяє день та ніч. Він розуміє, що вдень світло, сонячно і ти можеш бути активним, не спати, але вночі, коли темно, нічого не видно він має відпочивати, спати. І в тих місцях існує дивовижне явище полярного дня та полярної ночі. Думаю, непотрібно пояснювати, що це таке! І ось ми потрапили саме у полярний день. Лежачи у каюті з ілюмінатором я постійно, дивлячись на годинник, спостерігав за тим, що відбувається з вікном. А там – постійний день.

Першу ніч ти взагалі не спиш, бо емоційний шок від цього явища змушує тебе споглядати за цією дивовижністю, не відриваючи очей. Другої ночі ти вже можеш трішки поспати, час від часу прокидаючись, і дивлячись у вікно, чи не потемніло там часом. І лише на третю ніч ти звикаєш до цього явища і вже не сприймаєш його як щось екстраординарне. У цілому, відчуття дивовижне і це одне із тих явищ, яке хоча б раз у своєму житті потрібно відчути.

Ілля Бутаков

