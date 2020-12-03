Нова Зеландія висаджує «Ліс надії»

У Новій Зеландії стартував проект, де люди жертвують кошти на посадку дерев, що символізують надію на кращий рік.



Про це повідомляє офіційний сайт кампанії.

У Новій Зеландії говорять, що у 2020-му році люди пережили багато розчарувань, а мета проекту полягає в тому, щоб зробити натхненний старт прийдешнього року. Це не випадково, адже новозеландці зустрінуть новий рік першими.

Кожен, хто пережив розчарування, може поділитися цим на їхньому сайті та відправити кошти на посадку дерева. Саджанець можна присвятити собі, друзям або сім’ї. Таким чином волонтери зроблять не лише приємний подарунок близьким, а й допоможють планеті.

Кураторка проекту «Ліс надії» Сара Хендлі говорить, що ця ініціатива нагадує нам про важливість співчуття та надихає піклуватися про людей та природу.

Хоча кордони Нової Зеландії поки що закриті для туристів, громадяни хочуть підбадьорити тих, хто кому бракує оптимізму та надати віри в покращення у 2021-му році. Дерева – це символ життя і росту, а «Ліс надії» – це спосіб розпрощатися з прикрощами цього року й посіяти зерна надії у зміни на краще.

Види дерев будуть варіюватися від широких та масивних до тендітних та багряно-червоних.

«За кожне розчарування ми пропонуємо посадити один саджанець. Буде вражаючим побачити, який великий ліс ми зможемо створити разом», – говорить Сара Хейлі.

Поділитися наболілим та подарувати планеті дерево можна на сайті .

Анастасія Зіміна