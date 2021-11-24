Нові вимоги до COVID-сертифікатів на розгляді у Єврокомісії

Єврокомісія запропонувала нові вимоги до COVID-сертифікатів, а саме внести інформацію про третю дозу та продовжити термін дії вакцинації. Про це повідомляється на загальноєвропейському медіапорталі Euractiv . «Як стало відомо, пропозиція Комісії знаходиться на міжвідомчій консультації та буде представлена на початку грудня», – зазначено на сайті.

Єврочиновники обговорюють варіант щодо появи інформації про бустерну дозу вакцини у COVID-сертифікаті. Вона, як зазначено у джерелі, отримується протягом дев’яти місяців із дня останнього щеплення. На сьогодні переважає пропозиція про дев’ятимісячний термін дії такого сертифікату. До цього переважала думка щодо дванадцятимісячного терміну. Зараз ці пропозиції перебувають на етапі розгляду.

Досі невідомо, що станеться з неєвропейцями, які хочуть подорожувати Європою. «Джерела повідомили, що деякі генеральні директори у виконавчій владі наполягають на обов’язковому ПЛР-тестуванні навіть для вакцинованих», – сказано на сайті Euractiv.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на тому, що всі дипломатичні установи України в Європейському Союзі докладуть максимум зусиль для збереження українцями можливості подорожувати Європейськими країнами. А виключення України із «зеленого списку» ЄС не означає тотальне закриття кордонів.

Валерія Долматова