Спускання новорічної кулі повертається. Тисячі людей знову зможуть відсвяткувати Новий рік на Таймс-Сквер.



Нью-Йорк знову вітає тисячі людей на Таймс-Сквер для відомого спускання новорічної кулі і святкування Нового року. Як заявили американські чиновники, на святкування будуть пускати людей, що пред’являтимуть докази вакцинації проти Covid-19.

Після проведення свята у віртуальному форматі минулого року, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що реальне життя повертається. «Ми хочемо запросити сотні тисяч людей, але всі вони мають бути вакцинованими, – застерігає мер. – Все, що вам потрібно мати – це підтвердження про вакцинацію та дійсне посвідчення особи з фотографією». Особи, які не можуть бути вакциновані, повинні показати негативний результат ПЛР тесту, дійсний протягом 72 годин.

«Приєднуйтесь до натовпу, приєднуйтесь до радості, це буде історичний момент, оскільки Нью-Йорк доведе світу, що реальне життя повернулося на 100%», – сказав де Блазіо.

Мер і його команда працюють з Департаментом охорони здоров’я Нью-Йорка та міською поліцією і разом готуються до новорічних свят.

Зотова Олена