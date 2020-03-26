Онлайн-екскурсія Полтавою

Слідом за Івано-Франківщиною віртуальну подорож пропонує Полтава. Тепер під час карантину та ізоляції українці мають змогу “відвідати” місто та музеї.

Як зазначили на ресурсі «Полтава Туристична» : «У зв’язку із низкою заходів, пов’язаних з запобіганням випадків захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та з метою організації змістовного дозвілля в умовах самоізоляції пропонуємо відвідати комунальні музеї міста Полтави дистанційно, скориставшись ресурсом PoltavaOpen , віртуальні прогулянки Полтавою».

Локацій доступних для відвідування досить багато. Користувачі можуть віртуально побувати у Музеї історії Полтавської битви, Полтавському художньому музеї, Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка, Полтавському літературно-меморіальному музеї І. Котляревського, Полтавському літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка та Музеї Панаса Мирного.

Загалом українські регіони залюбки приєднуються до світового флешмобу #MuseumFromHome та вже очікують на своїх відвідувачів!

Каріна-Іванна Рискіна