Онлайн-екскурсія Полтавою

Слідом за Івано-Франківщиною віртуальну подорож пропонує Полтава. Тепер під час карантину та ізоляції українці мають змогу “відвідати” місто та музеї.
Як зазначили на ресурсі
Локацій доступних для відвідування досить багато. Користувачі можуть віртуально побувати у Музеї історії Полтавської битви, Полтавському художньому музеї, Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка, Полтавському літературно-меморіальному музеї І. Котляревського, Полтавському літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка та Музеї Панаса Мирного.
Загалом українські регіони залюбки приєднуються до світового флешмобу #MuseumFromHome та вже очікують на своїх відвідувачів!
Каріна-Іванна Рискіна