Осінь – найкращий час для подорожі до Батурина

Якщо ви не знаєте, куди поїхати та як розвіятися від осінніх трудових буднів, то приїздіть до Батурина.

Батурин – легендарне місто на Чернігівщині, яке має багатовікову історію. Ви запитаєте: «Що варто відвідати в Батурині?» Національний заповідник «Гетьманська столиця» має для вас безліч цікавих екскурсійних маршрутів, локацій, виставок. Тож кожен з вас зможе обрати собі щось до снаги:

– Майдан Гетьманської слави — на ньому вас зустрінуть гетьмани України Дем’ян Ігнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик та Кирило Розумовський, саме їх прагнення створити єдину могутню державу — Україну об’єднав Батурин.

– Воскресенська церква — усипальниця гетьмана Кирила Розумовського – важливе місце для кожного українця, адже саме в ній знайшов вічний спочинок гетьман Кирило Розумовський.

– Цитадель Батуринської фортеці — за міцними стінами приховує державницьку діяльність батуринських гетьманів. Саме на цьому місці творилась історія української гетьманської держави, адже тут – Гетьманський будинок, який слугував урядовою канцелярією і житлом для гетьманів, замкова дерев’яна церква Вознесіння Господнього.

– Музей археології Батурина — розкриє вам історію, яку приховує батуринська земля. За 25 років досліджень було зібрано значну археологічну колекцію, яка допоможе осмислити кожну історичну епоху.

– Будинок генерального судді Василя Кочубея — свідок життя батуринських гетьманів, козацької старшини та родини Кочубеїв. Навколо будинку розкинувся трьохсотлітній парк «Кочубеївський», який зберігає багато таємниць та легенд.

– Палац гетьмана Кирила Розумовського — понад 200 років є окрасою і навіть символом Батурина. Палац вразить вас неймовірною європейською архітектурою.

Поряд з гетьманським палацом — вас зачарує неймовірної краси липовий парк із мальовничими алеями.

Тож не гайте часу, заплануйте подорож до Батурина. Національний заповідник «Гетьманська столиця» допоможе вам оцінити велич і красу нашого міста та зробить перебування у Батурині більш цікавим та захопливим.

Відкрийте для себе гетьманську столицю — Батурин!

Людмила Білоус

Організатор екскурсій НІКЗ «Гетьманська столиця»