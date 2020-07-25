Озеро Комо: нірвана по-італійськи

Італійське озеро Комо розташоване за сорок кілометрів на північ від Мілана, воно є третім за розміром в Італії і першим за популярністю. Воно входить до десятки найкрасивіших озер світу. А для багатьох воно може стати справжнім відкриттям.

Довжина озера становить близько п’ятдесяти кілометрів, ширина – приблизно чотири. Озеро оточують вапнякові та гранітні гори, висотою від 500-2400 метрів. Береги Комо покриті виноградними лозами, кипарисами, каштанами, лавром, гранатовими деревами.

Близько двох годин потягом від Мілана – і ви на місці. Й одразу перша порада, яку можу дати: милуватися краєвидами озера й містечком найкраще з води. Мене в той день зустріла не найкраща погода – дощ, прохолодне повітря й затягнуте небо, та ми без зволікань відправилися на пристань. У тій місцевості це – звичайний громадський транспорт між прибережними містечками Черноббіо, Белладжо, Варенн, Несс. Якби я мала більше часу, я б відвідала кожне з них. Ще ніколи мені не доводилося бачити красивішого поєднання міського життя з екзотичністю природи.

Туристичний сезон в Комо починається в травні і закінчується в жовтні, температура в цей час зазвичай тримається у межах +22 – +28. Моя поїздка хоч і відбулася не в сезон, моїх вражень це ніяк не зіпсувало; можливо, навіть навпаки. Отже, певно, немає сенсу надто перейматися тим, в який саме час планувати подорож.

Це атмосферне місце також полюбляють зірки: Джордж Клуні придбав тут віллу, а знаменитості з різних куточків світу часто обирають це місце для відпочинку. Місцеві ж залюбки збираються тут на вихідні у стилі dolce vita.

Милуючись озером, не забувайте про прибережні містечка. Почати варто із затишних старовинних вуличок пішохідної частини міста Комо: величний собор Il Duomo di Como, «лялькова» площа San Fedele, а також центральна площа piazza Cavour. Можна й довго прогулюватися набережною до Villa Geno, а потім до Villa Olmo.

Можна побачити деякі вілли, які відкриті для відвідування. Balbianello, на якій знімали сцени фільму «Зоряні війни» – найвишуканіша на озері, а на віллах Melzi, Monastero і Carlotta працюють музеї. Cassinella – одна з найбільш незвичайних. Про неї ходить багато легенд, а місцеві гіди стверджують, що вона належить Річарду Бренсону, одному з найбагатших людей Великобританії. До вілли можна дістатися тільки з води, вона закрита для відвідування, але здається в оренду. Деякі вілли переобладнані в фешенебельні готелі.

Ну і найголовніше: де як не в Італії насолоджуватися їжею? Обираючи ресторан в Комо, поцікавтеся не тільки кухнею, а й пейзажем, що відкривається з його вікон. Найпрекрасніші краєвиди – у Momi, Crotto dei Platani і Il Gatto Nero, в останньому часто вечеряє Джордж Клуні. На Комо є і заклади, фаворити зірок, і прості остерії, де скуштувати чудову поленту й озерну рибу.

Однак, завжди можна й не заморочуватися вибором ресторану, а просто взяти піцу, сісти на березі озера і насолоджуватися одним з найбільш атмосферних місць континенту.

Просто заради атмосфери, краєвидів, гір, їжі та природи сюди можна повертатися завжди й у будь-яку пору. Особливо захопливою буде прогулянка горами, щоб побачити цю всю красу не з води, а висоти.

Влада Цимбаленко