Палау стане першою країною з нульовим викидом вуглецю

Острівна держава Палау в Мікронезії запустила проект, що допоможе їй стати першою країною у світі, яка зведе викиди вуглецю до нульового рівня.



Про це повідомляє голова Бюро туризму Палау Кевін Мезебелуу.

Бюро разом з компаніями Sustainable Travel International та Slow Food запустило новий проект, що направлений на зменшення викидів вуглецю та перетворення держави на перший туристичний напрям з нейтральним рівнем СН4.

Палау – це архіпелаг, що складається з 500 островів та розташований на заході Тихого океану. Він славиться тропічними лісами, озерами та кораловими рифами, що робить його одним із найпопулярніших місць для морського туризму в Океанії. Саме тому острів із населення лише 22 000 осіб у 2019-му році відвідало майже 90 000 туристів.

Утім саме туризм став серйозною загрозою для місцевої екосистеми. Імпорт продуктів харчування з-за кордону призвів до підвищення шкідливих викидів. Ідея проекту полягає у зменшенні постачання іноземних продуктів, що допоможе не лише мінімізувати небезпечні викиди, а й розвинути власний сільськогосподарський сектор.

Для туристів це означає, що тепер вони зможуть куштувати більше місцевих продуктів та автентичних страв і, звісно, дихати кращим повітрям.

«Цей проект є рішенням, що спрямоване на зміцнення й відновлення цінності місцевих продовольчих систем, зменшення культурних та екологічних збитків, завданих імпортом продуктів харчування, та покращення життя людей як у Палау, так і за його межами», – говорить Паоло ді Короче, генеральних секретар «Slow Food Іnternational».

За останніми даними, туризм на острові забезпечує 67 млн доларів США на рік, тобто 47% бюджету. Палау і раніше був відомий своїми «зеленими» заходами. Так вони постановили заборону туроператорам на використання одноразового пластику та запровадили еко-ініціативу, що зобов’язує туристів мати штамп у паспорті: «Діяти обережно та вчиняти доброзичливо».

Анастасія Зіміна