Париж став найдорожчим містом у світі

Щорічне дослідження Economist Intelligence Unit (EIU) визнало столицю Франції найдорожчим містом у світі та поставило її в один ряд із Гонконгом та Цюрихом.

Про це повідомляє офіційний сайт британського журналу The Economist .

У дослідженні взяло участь 133 країни, де порівнювалось більше 400 індивідуальних цін на речі, якими люди користуються у повсякденному житті. Серед них були орендна плата, іпотека, їжа, напої, комунальні платежі, одяг, освіта тощо.

Минулого року перші місця посіли Гонконг, Осака та Сінгапур, утім, останні двоє у 2020-му році тепер займають четверті та п’яті міста. Натомість, їх замінили Цюрих та Париж, а Гонконг зберігає свою першість.

Лідерство Парижу пов’язане насамперед із високими цінами на нерухомість. Видання The Local повідомляє, що середня ціна квадратного метра в місті перевищує 10 500 євро (12 423 долари). Дослідження говорить, що 1 кг хліба в Парижі коштує в середньому 6 доларів, хоча The Local ставить це під сумнів, вважаючи, що в пекарнях ціна складає трохи більше 3 доларів.

Серед основних чинників, що впливають на дорожнечу життя в містах, The Economist визначає відношення національної валюти до курсу долара, зміну способу життя, дії уряду та переосмислення потреб через пандемію. Наприклад, через закриття ТЦ у локдаун, магазинам одягу довелося знизити ціни, а от вартість тютюну та побутової техніки, навпаки, зросла найбільше.

Серед топ-10 країн, життя в яких за цей рік подешевшало, опинилась Україна. Вона посіла 101 місце, опустившись відразу на 15 позицій. Найбільший ріст дорожнечі виявився у Тегерані. Це пов’язано із санкціями США, що безпосередньо вплинули на підвищення курсу долара і, відповідно, цін. У 2020-му році столиця Ірану піднялась у рейтингу аж на 29 позицій, посівши 79 місце.

Топ-10 найдорожчих міст у 2020-му році виглядає так:

(у дужках вказані зміни, порівняно з минулорічним рейтингом)

Цюрих – 1 місце (+4)

Париж – 1 місце (+4)

Гонконг – 1 місце (0)

Сінгапур – 4 місце (-3)

Тель-Авів – 5 місце (+2)

Осака – 5 місце (-4)

Женева – 7 місце (+3)

Нью-Йорк – 7 місце (-3)

Копенгаген – 9 місце (+2)

Лос-Анджелес – 9 місце (-1)

Анастасія Зіміна