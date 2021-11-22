Перемовини України щодо визнання COVID-сертифікатів

Україна домовляється про визнання своїх COVID-сертифікатів сімома неєвропейськими країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру одного із телеканалів. “Ми зараз ведемо перемовини ще з сімома країнами поза межами Європи, про визнання (українських сертифікатів)”, – зазначив Дмитро Кулеба.

Поки перемовини у процесі, міністр закордонних справ відмовився називати, яких саме країн поза межами Європи це стосується. При тому він підкреслив, що «це популярні напрямки серед українців». А також підкреслив, що це здебільшого туристичні напрямки.

Також Дмитро Кулеба нагадав, що в Латинській Америці кілька країн визнають українські сертифікати. І сьогодні робота щодо збільшення таких країн продовжується.

Нагадаємо, що 9 листопада Європейський Союз повідомив про виключення України із “зеленого списку” для подорожей через загострення епідеміологічної ситуації. Це означає, що ЄС рекомендував впровадити обмеження на необов’язкові подорожі для громадян України, проте остаточне рішення країни-члени приймають самостійно.

Валерія Долматова