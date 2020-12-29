Пересадка довжиною у вічність. Інструкція з виживання

Подорожі у далекі країни – річ цікава, але не завжди комфортна. Попри й без того великі відстані, час пересування може бути збільшений внаслідок тривалої пересадки в терміналах. Як зробити це очікування хоч трохи приємнішим – у наших 5 порадах.

1. Час очікування

Перед поїздкою краще одразу впевнитись, чи дозволяє адміністрація аеропорту перебувати під час вашої пересадки в аеропорту. У більшості випадків термін обмежений 24 годинами. Втім, іноді цей час може бути ще меншим. Також варто завчасно впевнитись, чи можливо перебувати у будівлі аеропорту вночі. Якщо ж цього не зробити, то можна натрапити на неприємні наслідки у вигляді несподіваних витрат на готель чи транзитну візу.

2. Відстань до міста

Якщо усі зорі зійшлися та у вас довга пересадка в тій країні, до якої «візово» вам не обмежений доступ, варто перевірити відстань до найближчого міста. Іноді кількох годин може бути достатньо, щоб не лише дістатись з аеропорту до центру, але й передивитись усі основні пам’ятки. Але не слід виключати ймовірність того, що до найближчого міста сама дорога займатиме кілька годин з додатковим очікуванням на автобус чи поїзд. У такому випадку краще згаяти відведений час у будівлі та не переживати за пропущений рейс.

3. Доступ до розеток

Доступ до електроенергії в аеропортах – це справжнє поле битви. Якщо на хвилину відірватись від метушні з квитками та придивитись, то завжди можна побачити особливе скупчення людей біля стовпів з омріяними розетками. Навіть якщо для них виділили окреме місце. Тому у випадку довгої пересадки варто підготувати портативну батарею для телефона чи іншої електроніки. Якщо ж такий варіант вже неможливий – рекомендуємо дійти до кінця терміналу або просто знайти ті ворота, на яких відбувається найменше посадок. Так шанси підзарядити гаджети значно зростуть.

4. Доступ до зв’язку

Будь-яка подорож, а особливо на довгі відстані, є предметом хвилювання рідних. І оскільки телефонний зв’язок не завжди доступний, зазвичай на допомогу приходить інтернет. А точніше – вайфай. Та не всі аеропорти надають безкоштовний доступ до нього. У більшості випадків вам буде необхідно зареєструватись у спеціальній системі, яка відкриє зв’язок на обмежений час. Для того, щоб зрозуміти, який з варіантів є доступним, радимо завчасно завантажити офлайн-перекладач з мови тієї країни, у якій планується пересадка.

5. Температура та відпочинок

Перельоти виснажують, а тому, маючи кілька вільних годин у запасі, просто гріх не використати їх, щоб трішки поспати на пересадці. Та й тут варто трохи підготуватись. По-перше, не завадить взяти теплі та м’які речі з собою, які стануть вам гарною подушкою. По-друге, варто одягатись багатошарово, щоб можна було адаптуватись до будь-якої температури. Особливо це актуально для літа: додаткові речі допоможуть зігрітись під величезними кондиціонерами, які навіть у найлютішу спеку в приміщенні підтримують +18. Якщо ж пересадка відбувається пізно вночі – вітаємо, вам пощастило! Адже у цей час майже всі кав’ярні зачинено, а тому можете сміливо вмощуватись на відкриті диванчики якогось McDonald’s чи KFC.

Бонусна підказка для тих, хто подорожує сам. Якщо ви не довіряєте власним будильникам, сміливо залишайте біля себе табличку з проханням розбудити вас у певний час (англійською чи мовою країни перебування). Хтось з працівників аеропорту чи інших подорожніх обов’язково вам допоможе!

Олена Фінаєва