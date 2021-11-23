Перше у світі «біткоїн-місто» в Ель-Сальвадорі

У республіці Ель-Сальвадор збудують перше у світі «біткоїн-місто» біля підніжжя вулкана Кончагуа. Місто матиме форму великої монети. Про це заявив президент країни Наїб Букеле, цитує BBC.

Місто планують збудувати у південно-східній провінції Ла Уніон. Фінансувати будівництво будуть за допомогою криптовалюти.

Як повідомляє президент, місто використовуватиме геотермальну енергію вулкану для виробництва криптовалюти Bitcoin.

Наїб Букеле не назвав дату початку будівництва, проте зазначив, що більша частина запланованої інфраструктури коштуватиме близько 300 тисяч Bitcoin, а це понад 17 мільярдів доларів.

Також президент повідомив, що у місті буде все: житлові та комерційні райони, музеї, бари, ресторани, аеропорт, залізниця — і все це присвячено Bitcoin. Також там не будуть брати податок на прибуток, лише на додану вартість (ПДВ).

У вересні 2021 року Ель-Сальвадор проголосила Bitcoin офіційним платіжним засобом, ставши першою у світі країною, яка фактично прирівняла його до національної валюти. Україна ж в свою чергу відмовилась від цього, оскільки, створення окремого органу для регулювання ринку віртуальних активів потребуватиме видатків з державного бюджету. Також на сьогодні, положення українського закону не відповідають конституційним вимогам правової визначеності і не забезпечують прозорі умови для учасників ринку віртуальних активів.

Юлія Філіпович