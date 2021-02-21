Перші в історії світлини жовтого пінгвіна

Фото королівського птаха пощастило зробити бельгійському фотографу.

Ів Адамс, фотограф та дослідник дикої природи, якому вдалося не просто побачити, але й зробити унікальні кадри жовтого пінгвіна під час експедиції по Антарктиді і Південній Атлантиці.

На знімках можемо бачити молодого королівського пінгвіна з яскраво-жовтим оперенням, який відпочиває на узбережжі Південної Джорджії.

Дослідник вважає, що незвичайне забарвлення пір’я птаха викликане рідкісною мутацією під назвою лейцизм, яка викликає зміну пігментів у тілі птахів і тварин. Наслідком мутації може бути зміна забарвлення як кількох пір’їн, так і всього тіла тварин.

Єлизавета Кушнір