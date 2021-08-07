Першому сайту 30 років. Топ найкорисніших веб-сторінок туристам

6 серпня 1991 року британським фізиком Тімом Бернерсом-Лі був створений перший у світі веб-сайт. Ми підготували добірку корисних ресурсів, що з того часу створили для туристів.

Сьогодні важко повірити, що найпершій Інтернет-сторінці всього лише 30 років. За цей час щосекунди до Всесвітнього павутиння надходить стільки інформації, що, здавалося б, мережі мінімум років 100.

Не зважаючи на свій молодий вік, веб-сайти встигли завоювати прихильність користувачів, а туристам важко уявити, як тепер шукати туроператора, купляти квитки та бронювати житло без спеціальних Інтернет ресурсів. Ми підготували добірку найкорисніших сторінок, що неодмінно знадобляться завзятим мандрівникам

Tripadvisor

Цей сайт надасть відгуки туристів про міста, заклади харчування, пам’ятки, готелі тощо. Там можна побачити рейтинг місця, що вас цікавить та самому залишити відгук про будь-що, що, на вашу думку, може знадобитися подорожуючим.

Оскільки свій відгук можуть залишити будь-які туристи, можна дізнатися думку людей із різних куточків світу.

Також, можна подивитися фотографії тих чи інших пам’яток та подивитися рейтинг найбільш високо оцінених місць. Це дуже корисно, якщо у вас мало часу на певне місто, а хочеться побачити основне.

Посилання на сайт.

Nomadlist

Стане в нагоді усім любителям сортувати й складати рейтинги. Сайт дозволяє вибрати країну ледь не за будь-якими показниками. Найчистіше повітря, найкращий рівень безпеки, найбільш уподобана іншими користувачами держава, країна де зараз тепло, де холодно, де є пальми тощо. Алгоритм створить рейтинг, орієнтуючись на ваші особисті вимоги.

Посилання на сайт.

Lonelyplanet

Ця сторінка містить чи не найбільшу кількість путівників у різних країнах світу. Сайт відмінно підходить прихильникам самостійного туризму на етапі розробки маршруту. Також, там можна почитати цікаві історії, що з власного досвіду писали мандрівники.

Посилання на сайт.

Couchsurfing

Цей сайт особливо популярний серед студентів та любителів бюджетних подорожей. Ресурс дозволяє знайти житло в будь-якій країні світу абсолютно безкоштовно. Суть полягає в тому, що люди заради культурного обміну пропонують туристам поселитися в них. Маючи бажання розказати більше про себе та своє місто, ви теж можете стати не лише користувачем цієї системи, а й розділити свою домівку з туристами.

Посилання на сайт.

Booking

Говорячи про пошук житла, не можна не згадати цей сервіс. Він охопив усе: від люксових готелей до дешевих хостелів, від кемпінгу до заміських будинків. Сайт об’єднав ледь не всі існуючі місця для туристів та налаштував зручний пошук та фільтрацію потрібних варіантів. Кожному, хто захоплюється подорожами, він хоч раз ставав у нагоді.

Посилання на сайт.

Kayak

Інтернет-ресурс слугує для купівлі авіаквитків, оренди авто та бронювання житла. Він є міжнародним, тому допоможе туристам незалежно від країни, яку вони обрали. Сайт працює із сотнею сайтів туроператорських фірм та авіакомпаній, тому може підшукати найбільш вигідні варіанти.

Посилання на сайт.

Raileurope

Інтернет-ресурс поєднує карти, розклад і тарифи більш ніж 50 залізничних компаній Європи. Туристи можуть там забронювати квитки на поїзд, а також, обрати готель та туристичну програму. Крім того, сайт пропонує енциклопедію європейських поїздів із поясненням, чим вони один від одного відрізняються. Також, для великих компаній передбачені знижки.

Посилання на сайт.

Ecolines

Тут можна купити квитки на автобус, що їздить Східною Європою. Маршрути, що там представлені, охоплюють 21 країну та 205 міст Європи. Прихильники автобусних турів неодмінно уподобають цей сайт.

Посилання на сайт .

Звісно, сьогодні в Інтернеті є набагато більше сторінок, що стануть у нагоді подорожуючим. Сподіваємося, що наш перелік допоможе вам із прийдешньою подорожжю та стане в нагоді, куди б ви не відправились.

Анастасія Зіміна