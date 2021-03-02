Перший готель у космосі з’явиться вже у 2027-му році

Корпорація Orbital Assembly Corporation представила проект космічного готелю Voyager Station. Будівництво заплановане на 2025-й рік, а запуск – на 2027-й.

Американська корпорація корпорація Orbital Assembly Corporation взялася за розробку першого космічного готелю. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Про проект

Готель має діаметр у 200 метрів та вміщує 400 відвідувачів. До команди розробників увійшли дослідники, конструктори, пілоти на інженери NASA.

Однією з головних задач, із якими зіткнулись розробники – створення у космосі гравітації. Творці проекту зазначають, що людське тіло не витримає відсутність тяжіння. Для того, щоб це обійти цю проблему, було вирішено створити спеціальну форму. Споруда матиме вигляд гігантського колеса, що вміщує 24 модулі. Саме їх постійний оберт забезпечуватиме штучну гравітацію. Подорож планується малою орбітою Землі, на висоті майже 350 км. Очікується, що кожні 90 хвилин готель робитиме оберт навколо планети.

Інтер’єр не нагадуватиме тісну капсулу. Уздовж усієї території будуть великі ілюмінатори, щоб гості споглядали зірки та відчували себе справжніми героями фільмів та книг про космос.

Космічні розваги

Хоча сам факт відпочинку в космосі стане чи не найголовнішою подією в житті відвідувачів, розробники націлені зробити там справжній курорт.

Можливості, що пропонує готель, будуть на рівні наукової фантастики. Так, наприклад, до уваги гостей представлять небесний бар (у буквальному сенсі), кінотеатр, СПА-центр, концертну залу, ресторан, готельні номери на двох, дослідницьку лабораторію та тренажерний зал.

«Будь-хто, хто зможе собі дозволити космічний готель, відправиться у приватний вихід до відкритого космосу, де єдине, що відокремлює вас від Всесвіту – це лицьова панель», – говорить Том Спілкер, технічний директор Orbital Assembly Corporation та віце-президент із проектування космічних систем.

Вартість квитків

Точної ціни компанія поки що не називає. Відомі лише приблизні цифри, оскільки ще не названо кінцеву вартість будівництва. Не спішіть пакувати валізи та вигадувати ідеї для фото на фоні зірок – приблизний статок, що потрібно мати потенційному гостю космічного готелю – 50 млн доларів.

Утім, щасливчики, яким вдасться побувати на борту такого готелю, з упевненістю зможуть сказати вдома: «Відпочинок – просто космос!»

Анастасія Зіміна