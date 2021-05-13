Перший туристичний політ у космос відбудеться 20 червня

20 червня відбудеться запуск ракети New Shepard із туристами на борту, що виведе пасажирів до відкритого космосу.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії Blue Origin, якій належить ракета.

Власником компанії є один із найбагатших людей у світі — Джозеф Безос, засновник Amazon.

Нещодавно був вдало проведений 14-й тестовий запуск ракети. Blue Origin, що постійно конкурує з компанією Ілона Маска SpaceX, вже двічі успішно виводила людей на орбіту.

Ракета здійснить суборбітальний політ на висоті близько 100 км, ця висота зветься лінією Кармана. Директорка з продажів для астронавтів Аріана Корнел зазначила, що лише 569 людей перетинали цю межу.

Очікується, що пасажирами стануть співробітники компанії, утім, один квиток вже виставлений на онлайн-аукціоні.

Перший етап аукціону відбувається з 5 по 19 травня, у цей час усі бажаючі можуть зробити свої свої ставки будь-якого розміру прямо на сайті Blue Origin. Сума ставок триматиметься у таємниці.

Під час другого етапу, що станеться 19 травня, будуть онлайн-торги. Усі суми стане видно, а учасники матимуть перевисити найбільшу ставку.

Нарешті, 12 червня відбудеться останній етап живого аукціону, на якому й визначиться переможець.

Гроші перейдуть спеціальному фонду Club for the Future, метою якого є зацікавлення майбутніх поколінь у галузях науки, технологій, інженерії та математики, а також розвиток ідеї життя в космосі.

Анастасія Зіміна