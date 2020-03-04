Пізнавайте історію Гетьманщини! Відвідайте Батурин!

Однією з вагомих причин, чому варто відвідати саме м. Батурин на Чернігівщині, є унікальна виставка «Під гетьманською булавою», яка нещодавно відкрилась у гетьманському палаці.

З нагоди 270-ї річниці з дня обрання Кирила Розумовського гетьманом України провідні музейні заклади Чернігівщини – Національний заповідник «Гетьманська столиця» та Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського — об’єдналися у спільному виставковому проєкті «Під гетьманською булавою».

Цим виставковим проєктом, який був презентований у єдиному збереженому палаці українського гетьмана, ми хочемо донести широкому загалу важливість періоду Гетьманщини на прикладі діяльності видатного українського керманича — Кирила Розумовського, та розкрити його державотворчу та реформаторську діяльність. Відомо, що Кирило Розумовський впродовж свого гетьманування з 1750-1764 рр. реалізовував адміністративно-територіальну, освітню та судову реформи, сприяв економічному розвитку Гетьманщини. Власне, саме таку діяльність гетьмана і розкриває виставка «Під гетьманською булавою», яка була відкрита 21 лютого.

ВПЕРШЕ, у гетьманському палаці було презентовано воскову реконструкцію постаті самого гетьмана Кирила Розумовського, яка була виготовлена враховуючи його прижиттєві зображення.

Окрасою виставки «Під гетьманською булавою» стали офіційні документи XVIIІ ст. – гетьманські універсали. ДВА унікальні документи було презентовано з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. Це – Універсал гетьмана Кирила Розумовського, наданий Григорію Теплову на маєтності в Батурині, від 3 грудня 1760 р., та Універсал Кирила Розумовського, адресований Якову Тарновському на села Харитонівку та Галку, що датується 1752 р.

Окрім того, що ці музейні предмети є важливими документами в історії нашої держави, вони ще і справжні твори мистецтва. Так, універсал, що адресувався Григорію Теплову, прикрашає вишукана кустодія, яка слугувала підкладкою та оздобою для канцелярських печаток у період української гетьманської держави. На іншому документі печатка із зображенням козака з мушкетом обрамлена червоною позументною стрічкою, яка зав’язана у гарний бант. Із зібрання Національного заповідника «Гетьманська столиця» представлений універсал за 1763 р. про призначення сотником Переволочанським Стефана Лукомського з особистим підписом гетьмана та печаткою Війська Запорізького, документ, що впродовж століть зберігався у родинному архіві Розумовських у Відні, був подарований прямим нащадком гетьмана Грегором Розумовським у 2018 р.

На виставці «Під гетьманською булавою» також представлено і реконструкцію гетьманської булави Кирила Розумовського – головний атрибут гетьманської влади.

Кожен бажаючий під час екскурсії гетьманським палацом крізь призму документів ХVІІІ століття зможе глибше познайомитися з діяльністю Кирила Розумовського та зрозуміти його внесок у розбудову Української держави.

Не пропустіть унікальну можливість, приїздіть до Батурина та відвідайте виставку «Під гетьманською булавою», яка триватиме до серпня!!!

Підготувала – Юлія Фурсова.

Завідуюча відділом “Палац гетьмана Кирила Розумовського”

НІКЗ “Гетьманська столиця”