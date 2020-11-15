Побачити “Титанік”? МОЖЛИВО!

Не знайдеться на білому світі тієї людини, яка хоча б раз не бачила цього культового фільму, що об’єднує покоління та залишає післясмак надовго. Але зараз зануритися в історію стало реальністю, тому що у туристів з’явиться можливість побачити «ТИТАНІК» з підводного човна вже наступного року!

Американська компанія OceanGate Expeditions планує запустити експедиції до затонулого лайнера у 2021 році. Проводитимуться вони на підводному човні, що вміщує 5 осіб. Кожна експедиція передбачає одного пілота, одного наукового дослідника та трьох гостей, які оплачують свою участь.

Охочі занурюватимуться на глибину близько чотирьох тисяч метрів, а сама експедиція проходитиме щотижня з травня до вересня.

Організатор Стоктон Раш не планує перетворювати місце гибелі лайнера на туристичну зону, але хоче отримати прибуток від задуму.

І тут кожен з нас замислився над тим, що варто трішки заощадити та втілити у реальність те, що здавалося неосяжним. Проте, змушені вас розчарувати, адже вартість такого занурення обійдеться в 125 тисяч доларів. Бізнесмен стверджує, що вже 36 осіб забронювали місця.

Саме занурення займе від шести до восьми годин.

Організатор подорожі також розповів на що варто розраховувати охочим подивитися на «ТИТАНІК»:

«Там, внизу, кісток немає. Немає тіл. Є черевики, туфлі й одяг, які показують, де люди були 100 років тому, і це доволі моторошно», – пояснив Раш.

Єлизавета Кушнір