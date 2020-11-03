Подорож до пустелі Тенггер, або Зустріч на Місячному озері

Величезна пустеля Тенггер нескінченна, як залите сонцем море. Піщані дюни велично здіймаються, ніби нерухомі хвилі. А ледь чутний дзвоник верблюда загадково лунає десь у недосяжності.

Наприкінці жовтня на запрошення голови компанії Spring Airlines Ван Чженхуа та генерального директора Чжан Сючжи компанія Spring Airlines організувала виліт з Шанхаю до Іньчуаню для працівників Spring Airlines та представників провідних засобів масової інформації.

Учасники зустрічі обговорили перспективи реалізації проекту “Один пояс – один шлях”, який дозволить збільшити кількість авіарейсів та сприятиме розвитку туризму та міжнародних туристичних проектів у Внутрішній Монголії.

Гості зможуть покататися пустелею на джипі, спробувати автосерфінг по піску, прогулянку на верблюдах, а також потішити себе романтикою пустелі.

Для людей, які тривалий час живуть у місті, пустеля й дзвоники верблюдів – це мрія. І саме це туристам пропонує поїздка до Іньчуаня в пустелю Тенггер.

Прямуючи на північ від аеропорту Іньчуаня до Хедуна, перетинаючи гору Хелан в напрямку Внутрішньої Монголії, шосе звивається вздовж краю пустелі Тенггер. Потім дорога пірнає вглиб пустелі Тенггер і зникає там, а перед очима мандрівників постають піщані дюни.

В цьому місці туристам пропонують пересісти на джипи й вирушити до Місячного озера. Поєднання чи не найкрасивішої пустелі Китаю та прекрасного курортного готелю робить унікальними ресурси Місячного озера. Пейзажі пустелі, звичаї місцевого населення, культура кочовиків, екологічні озера та тибетський буддизм формують магію природи та духу людського серця. Побачене залишиться у Вашій пам’яті на все життя.

Рекомендований маршрут:

День 1: Перший погляд на пустелю

Сідайте на рейс Spring Airlines прямо до Іньчуаня, потім їдьте автобусом чи легковим автомобілем до краю пустелі Тенггер (2 години) і пересідайте на позашляховик до Місячного озера. Вас чекає 15 кілометрів яскравого “піщаного автосерфінгу”, після якого Ви опинитеся біля Місячного озера. Після смачної вечері Ви зможете відпочити, спостерігаючи за зірками й місяцем над дюнами. Будете купайтеся в місячному світлі пустелі та таємничих монгольських мелодіях.

День 2: Насолода Місячним озером

Вранці покатайтеся на верблюді і насолоджуйтесь сонячними ваннами на піщаних дюнах у пустелі. Після цього пройдіться 3,5 кілометра до озера Нарен, щоб відчути глибину пустелі. Після обіду на березі озері Вас чекає купання в його водах, терапія чорним піском і, нарешті, піщані ванни.

Увечері підніміться на вершину найвищої піщаної дюни в Місячному озері і насолоджуйтесь заходом сонця в пустелі. Вечерею Ви зможете насолодитися в палаці Алькс. Коли настане ніч, в пустелі запалюють велике багаття, довкола якого люди співають і танцюють.

День 3: Ранок біля Місячного озера

Після нічного відпочинку насолоджуйтесь сонячним сніданком на відкритому повітрі, а потім вирушайте до аеропорту.

Чжан Мінчуань