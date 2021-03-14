Подорож в умовах карантину: навколо світу за один день

Письменник з Любляни, Словенія, вирушив у одноденну навколосвітню подорож містом, але замість столиць країн відвідав їхні посольства.

Маршрут включав ті держави, які лежать на одній з Любляною 46 паралеллю північної довготи. Загальна довжина маршруту склала 20 кілометрів. Загалом прогулянка тривала 4,5 години. Подорож могла б бути коротшою, але кілька посольств розташувались на краю міста, що значно збільшило відстань.

Чоловік зазначив, що така ініціатива виявилась досить пізнавальною. «Я дізнався, що нічого не знаю про певні країни. Коли я чую назву Казахстан, я усміхаюсь і помічаю, що така реакція є загальною», – розповів він.

Більшість посольств розташовані у центрі міста, зокрема представництва Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини, Росії, Бразилії, Австрії та інші. Всього у Любляні представлено 36 дипломатичних місій. На 46 північній паралелі розташовано близько 20 країн, серед яких і Україна.

«Дивно, що я завжди прокидаюсь з тривожністю, лихоманкою, приблизно о третій ранку перед мандрівкою, але це також трапилось зі мною і минулої ночі, хоча передбачалась лише прогулянка», – поділився враженнями автор маршруту.

Наступна подорож запланована вже вздовж країн 15 меридіану східної довготи, на якому розташувались 19 держав.

Через пандемію COVID-19 можливість подорожувати стала значно обмеженою. У деяких країнах вже рік діє жорсткий карантин, що унеможливлює подорожі навіть між регіонами.

В Україні закордонні поїздки доступні у близько 50 країн. Втім, ніхто не забороняє здійснити власну навколосвітню подорож. Для цього у Києві можна використати 78 посольств.

Олена Фінаєва