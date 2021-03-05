Подорожі онлайн. Airbnb пропонує пошук вражень

2020 рік був невдалим роком для мандрівників. Під час пандемії, наші подорожі вкрай обмежені карантинними умовами. Багато країн “зачинили” свої кордони та ввели повний чи частковий локдаун. Тому сфера туризму трансформувалася під онлайн нові реалії.

Послугами Airbnb та Booking користувався чи не кожен із нас. Погодьтеся, ці прості додатки за десятиліття повністю змінили та спростили наше уявлення про подорожі. Один-два кліки – і ти вже маєш гарненьку квартиру на тиждень десь у центрі Лісабона.

Проте що робити сучасному мандрівникові в умовах пандемії? Компанія Airbnb швидко знайшла відповідь на це питання, адже умови карантину вимагають особливого пристосування до обмежень, особливо для сфери туризму.

До вашої уваги функція “Онлайн-враження”

Відтепер на головній сторінці додатку відразу можна побачити величезний розділ “онлайн-враження”. Airbnb пропонує нам різноманітні підбірки майстер-класів, екскурсій та вистав на всі смаки. Можливо, ви мріяли ознайомитися зі стріт-артом в Афінах? Чи давно хотіли навчитися готувати пасту? А, може, вас завжди цікавила моторошна історія Лондона? Звичайно, до карантину. Зараз ви можете спробувати та відвідати будь-що просто сидячи вдома.

Як це працює?

Спершу необхідно відкрити розділ “онлайн-враження”. Вам одразу запропонують топ заходів, які мають найвищий рейтинг. За допомогою зручного фільтру ви самостійно можете обрати країну, час, мову та ціну заходу. Усі онлайн-враження повторюються. Тобто вам не потрібно хвилюватися через те, що ви проґавили майстер-клас. Усі заходи корелюються у ціні, проте є і безкоштовні. Наприклад: “Прогулянка у районі Сибуя, Токіо”. Також кожен івент має свої спеціальні умови. Але пам’ятайте, що єдиною обов’язковою вимогою для всіх є наявність підключення до мережі.

Тож не засмучуйтесь, що COVID-19 позбавив вас нових вражень. Airbnb вдало та вчасно переформатували свою діяльність і відтепер мандрівники можуть насолоджуватися прогулянками катакомбами Парижа просто вдома.

Дар’я Пшенишнюк