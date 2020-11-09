Подорожувати віртуально? Можливо!

Netflix спільно з Бруклінським музеєм створили віртуальну експозицію двох серіалів.

На виставці Ви маєте можливість побачити віртуальну колекцію знакових костюмів двох популярних серіалів «Корона» (історичний драматичний серіал, присвячений королеві Британії Єлизаветі ІІ, де показане її життя з 1947-го року до наших днів) та «Ферзевий гамбіт» (боротьба за майбутнє, та проти залежності звичайної дівчини-підлітка, яка має надзвичайний талант).

Відвідувачі можуть детально роздивитися усі експонати, навіть увімкнути епізод стрічки, де показано це вбрання, або подивитися на його ескіз. Є технічна функція огляду на 360 градусів. Окрім костюмів, на виставці можна побачити основну експозицію Бруклінського музею.

Виставка працює з 30 жовтня до 13 грудня на офіційному сайті Бруклінського музею за посиланням .

На сам кінець повідомимо приємний бонус – вхід вільний!

Подорожувати означає жити, тож подорожуймо віртуально, поки є така можливість.

P.S. Не забудьте увімкнути звук!

Єлизавета Кушнір