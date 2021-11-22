Польський LOT: відкрито новий напрям польотів з України

Національний польський авіаперевізник LOT, який є найбільшою авіакомпанією у країні, анонсував програму польотів у зимній період 2021/2022 року. У програмі зазначено відкриття нового напрямку польотів сполученням «Львів – Зелена Гура». Про додатковий авіамаршрут повідомляє інформаційне агентство Укрінформ .

Сполучення українського Львову з польською Зеленою Гурою буде відкрите з 10 грудня, але забронювати квитки можна вже зараз: ціни коливаються від 809 гривень в один бік і від 1273 гривні в обидва боки.

Місто Зелена Гура розташоване на Заході Республіки Польща. Місто вважається столицею польського виноробства, тож до звичних екскурсій історичними пам’ятками можна додати і дегустацію вина. Якщо захочеться подовжити мандрівку, є можливість за кілька годин доїхати до таких відомих міст як Познань та Вроцлав.

Який би авіаперевізник і напрям ви не обрали, обов’язково ознайомтеся з умовами перетину кордону із Польщею у період пандемії коронавірусу.

Дарина Чабанова