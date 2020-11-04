Посилення карантину в Британії: доля туризму

Через чергове збільшення кількості хворих на Covid-19 на Британію чекає друга хвиля карантинних обмежень на 4 тижні. У неділю було зафіксовано 23 254 заражених та 162 померлих протягом 28 днів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що правила карантину почнуть діяти у четвер, 5 листопада.

Які обмеження?

Закриття ресторанів та пабів, проте можуть забезпечити винос та доставку, крім алкогольних напоїв;

вимога сидіти вдома, за винятком догляду за дітьми, освіти, роботи, яку не можна робити в інтернеті, та покупок для основних потреб;

закриття підприємств, тренажерних залів, салонів краси, розважальних закладів та роздрібних магазинів.

Зазначимо, що школи та університети залишаться відкритими. Громадянам буде дозволено виходити зі своїх домівок для навчання, отримання медичної допомоги, купівлі необхідних товарів та роботи, якщо працювати віддалено неможливо.

Щодо туристичних подорожей прямої вказівки від Бориса Джонсона не було, проте урядовий сайт повідомляє, що ночівлі за межами місця проживання будуть забороненими. Готелі, гуртожитки й інше житло будуть відкриті тільки для тих, хто подорожує по роботі чи з освітньою метою. Кожен, хто в’їжджатиме до країни, має 14 днів перебувати на самоізоляції. Уряд ще не повідомив, чи буде дозволено оренду помешкань на час відпустки.

Тим, хто перебуває зараз в туристичній подорожі, рекомендують повернутися додому до 5 листопада, оскільки існує ризик застрягнути в країні до кінця карантинних обмежень.

Про повернення коштів за квитки варто запитати на гарячій лінії вашої авіалінії. Офіційне відшкодування має відбутися до 14 днів після повернення. British Airways, EasyJet та Ryanair повідомили, що будуть працювати на 30%, тому не повертатимуть гроші за місце, якщо воно не буде скасоване.

Вихід є? Рекомендуємо змінити ваш вибір на країни із послабленими карантинними обмеженнями.

Туреччина відкрита для туристів з усього світу. Пасажири зобов’язані дотримуватися правил карантину. При перетині кордону можливий медичний огляд.

У Хорватії при в’їзді потрібно показати негативний тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до виїзду. За умови відсутності тесту, його потрібно буде зробити на місці за свій рахунок та самоізолюватися до отримання результатів.

У Мальту дозволяється в’їзд без тесту на коронавірус за умови, якщо турист приїхав із місця, яке включено владою до списку безпечних країн.

Чорногорія відкрита для туристів з усіх країн, що входять до «зеленого списку». Туристи із «жовтого списку» мають представити негативні результати тесту за 72 год до виїзду або позитивний тест на антитіла.

Кожного дня ситуація змінюється, тому перед плануванням поїздки радимо перевіряти інформацію на сайті уряду чи Міністерства закордонних справ.

Анна Ваглай