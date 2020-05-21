Працюйте відпочиваючи, відпочивайте працюючи!

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує про набір на магістерську програму «Туристична журналістика» .

Туристична журналістика – це особливий напрям медіагалузі, який ґрунтується на створенні специфічного ринкоорієнтованого інформаційно-розважального та пізнавального контенту про подорожі.

У 2018 році Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше в Україні здійснив набір на освітньо-професійну магістерську програму «Туристична журналістика».

Програма формує в майбутніх випускників здатність виконувати складні спеціалізовані завдання й вирішувати складні проблеми в галузі соціальних комунікацій сфери туризму.

Випускники отримують освіту в галузі туристичної журналістики із широким доступом до працевлаштування, та стають фахівцями у сфері інформаційної політики туристичної галузі.

Після закінчення навчання випускники готові зайняти робочі місця в компаніях, асоціаціях, та медіа туристичної галузі на посадах головного редактора, випускового редактора, ведучого телепрограм, журналіста туристичних медіа.

Фокус навчання зосереджено на здатності здійснювати професійну та інноваційну діяльність, пов’язану із інформаційною аналітикою, медіаменджментом інформаційних ресурсів туристичної галузі.

Специфіка магістерської програми пов’язана із сучасними вимогами туристичної галузі до підготовки конвергентного журналіста.

Програма покликана готувати висококваліфікованих фахівців для галузі туристичної журналістики.

Студенти магістратури « Туристична журналістика » вивчають такі спеціалізовані предмети:

– Практикум із журналістики (туристична тематика).

– Медіапідтримка туроперейтингу.

– Актуальна проблематика туристичних медіа.

– Відеоконтент у туристичній журналістиці.

– Правове регулювання туризму.

– Інноватика в туристичному бізнесі.

– Лінгвокомунікативістика.

– Медіаменеджмент.

– Медіазабезпечення ринку туристичних послуг.

Хочете в майбутньому мати цікаву роботу?

Вам – до Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка!

Чекаємо на Вас!!!