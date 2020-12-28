Прекестолен – найвеличніша скеля світу

Кафедра проповідника, Прекестолен, Пульпіт рок — називайте, як хочете, але величність цієї скелі і краєвид, що відкривається з неї, варто побачити кожному. Бо саме тут міць природи відчувається найбільше.

Скеля здіймається на висоті 600 метрів над Люсе-фьордом у фюльке (по-нашому — регіоні) Ругалан в Західній Норвегії.

Місто Ставангер, четверте за величиною у Норвегії, знаходиться всього за 25 кілометрів від пам’ятки. Але для того, щоб дістатися від Ставангера до автомобільної парковки біля підніжжя скелі, потрібно витратити щонайменше годину їзди автомобілем, а потім — поромом (ціна за машину з водієм на поромі — близько 300 крон, а це 900 українських гривень а кожен додатковий пасажир буде коштувати ще 30 крон).

Дорога на машині закінчується парковкою біля підніжжя. Звідси і починається виснажливий підйом. Хоча довжина маршруту всього 4 кілометри, йти важко через постійні перепади висот. Потрібно постійно лізти вгору, або спускатися з крутих скель. Весь підйом займає близько 3 годин з привалами на відпочинок.

Йти важко, але воно справді того варте! Коли йдеш, і здається, що до кінця ще дуже далеко, за наступним поворотом бачиш цей вид — і все! Нічого більше не існує в усьому світі! Таке єднання з природою і водночас страх перед її всемогутністю дійсно повинен пережити кожен.

Багато туристів недооцінюють підйом. А він дуже підступний і складний. Особливо для людей з проблемами із серцем чи суглобами. На офіційному сайті пам’ятки варто знайти список всіх необхідних речей, які потрібно взяти з собою. Зокрема, це вода, їжа, аптечка, ліхтарики та інші речі. Нехтувати цим не варто, бо ціною може стати навіть життя.

Через недостатню обачність люди залишалися високо в горах вночі, а тоді спуститися просто нереально. Це все ж дика природа з купою небезпек.

Підйом варто розпочинати не пізніше 11 години і тільки в сезон, коли скеля не покрита кригою і снігом. Сезон починається із травня і закінчується в жовтні.

Тому збирайте рюкзаки, і вперед до пригод! Ці відчуття ви запам’ятаєте на все життя і обов’язково захочете повторити цей підйом ще не раз!

Наталія Наконечна