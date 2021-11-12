Презентовано карту безпечних місць Чорнобиля

Відтепер прогулянки зоною відчуження стануть ще безпечнішими – Українська Картографічна Група створила систематизований путівник стежками Чорнобиля.

Туристична карта «Чорнобильська зона відчуження» містить детальну інформацію про географію місцевості, основні пункти пропуску, місця захоронення радіаційно забруднених об’єктів та місця мешкання рідкісних тварин.

Перегорнувши карту, читач може дізнатися про історію Чорнобильської катастрофи, Чорнобильський радіаційно-біологічний біосферний заповідник та про основні туристичні локації, яких налічується аж 22.

За словами розробників, туристична карта «Чорнобильська зона відчуження» буде корисною усім, хто прагне не лише інформаційного збагачення, але й відповідально ставиться до особистої безпеки під час подорожей.

Придбати розроблену мапу місцевості можна за посиланням .

Дарина Чабанова