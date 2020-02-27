Уряд Нідерландів вирішив припинити називати себе Голландією і замість цього буде використовувати єдину назву – Нідерланди – в рамках спроби поновлення свого світового іміджу.

За новою стратегією Нідерланди будуть офіційно так себе представляти на Євробаченні, яке пройде в Роттердамі в травні наступного року, а також під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

Про це пише The Guardian.

Назва «Голландія» існувала понад 25 років. Від 1 січня 2020 року усі компанії, посольства, міністерства, освітні заклади будуть використовувати винятково офіційну назву Нідерландів. Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, буде називатися виключно Нідерландами в будь-яких офіційних випадках.

На такі зміни країна вже витратила близько 200 тисяч євро. Окрім назви зміниться і офіційний символ Нідерландів – у ньому літери N та L вибудувані у формі тюльпана.

Прес-секретар міністерства закордонних справ повідомила, що Нідерландам потрібен більш уніфікований і скоординований національний брендинг. Вона сказала: «Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну. Ми модернізували наш підхід».

За словами речниці, зі зміною назви уряд робить такий хід, щоб стимулювати експорт, туризм, спорт і поширення «голландської культури, норм і цінностей». Вона оголосила: «Було вирішено, що Нідерланди мають використовуватися як офіційна назва нашої країни».

Варто зазначити, що Північна і Південна Голландія – це провінції на західному узбережжі Нідерландів. Саме там зосереджені найбільші міста країни – Амстердам, Гаага, Роттердам.

Раніше в цьому році голландське управління з туризму, чий веб-сайт Holland.com, заявило, що воно перенесе акцент з просування Нідерландів в цілому на привернення уваги до менш відомих частин країни.

Альона Малюкова