Rocky Mountaineer оголосила про запуск залізничного маршруту

Канадська залізнична туристична компанія Rocky Mountaineer оголосила про запуск нового маршруту під назвою «Rockies to the Red Rocks» наступного року, який пропонуватиме пасажирам дводенну подорож між Денвером та Моабом із ночівлею в Гленвуд-Спрінгс, у штаті Колорадо.

Для дводенних подорожей до Червоних скель плануються 40 відправлень протягом 10 тижнів, з 15 серпня по 23 жовтня. Туристи зможуть побачити величезні каньйони, пустелі, природні арки та худу, каньйон Рубі, річку Колорадо, гору Логан та перетин через континентальний розвід. Організатори обіцяють під час подорожі забезпечити усіх сніданками та напоями. Туристичні пакети можна переглянути на офіційному сайті компанії .

«Пандемія коронавірусу мала руйнівний вплив на туристичну індустрію. Існує невизначеність щодо того, коли туризм відновиться. Однак ми віримо, що мандрівники з усього світу захочуть досліджувати цей регіон залізничним транспортом разом із нами, і ми з нетерпінням чекаємо їх у 2021 році», – йдеться у заяві Стіва Саммута, президента та генерального директора Rocky Mountaineer.

Компанія співпрацює з місцевими постачальниками для створення спеціальних пакетів відпусток, що включають екскурсії, заходи та перебування в Денвері та Моаві. Вартість подорожі складатиме від 1250 USD без врахування податків.