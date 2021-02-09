Розпочато перший етап будівництва Red Sea Project

У межах проєкту Red Sea Project розпочалося будівництво готелів та інфраструктурних мереж для курорту Південні дюни, яке планується завершити до 2022 року.

Роботи проводяться компаніями Red Sea Development (TRSDC), Al Bawani та швейцарською фірмою Blumer Lehmann. Аль-Бавані відповідатиме за будівельні роботи 40 готельних вілл на території Південних дюн, за земляні роботи й стабілізацію, а також за конструкції й підземні комунікації. Блумер Леманн – за планування і виготовлення дерев’яних конструкцій, а також за роботи з постачання готелю, розташованого на острові Уммахат Аль Шейх. Угода охоплює послуги дизайну, постачання інженерних дерев’яних матеріалів для всього готелю, надводних й пляжних вілл, фітнес-центру та ресторанів.

«Компанія Red Sea Development досягла значного прогресу в проєктуванні та будівництві ключової інфраструктури, що дозволяє розвивати готельні активи», – повідомив Джон Пагано, виконавчий директор TRSDC. – «Домовленості з партнерами свідчать про початок нового етапу для нас. Ми розпочинаємо будівництва курортів як всередині країни, так і на одному з наших ключових островів».

Будівництво інфраструктурних мереж Red Sea Project охоплюватиме забезпечення питною водою, телекомунікації та ландшафтне освітлення.

«Для нас велика честь бути однією з перших компаній, що працюють на цьому чудовому місці. Ми раді зіграти свою роль у відкритті цього напрямку нашої країни для жителів усього світу», – зазначив Факер Альшаваф, виконавчий директор Al Bawani.

Катаріна Леманн, власник і головний виконавчий директор Blumer Lehmann, повідомила, що їхні методи виробництва за межами майданчика допоможуть скоротити відходи, а також зменшити вплив будівельних робіт на сусідні райони. Це стосується шуму, стану ґрунту, руху транспортних засобів.

Проєкт планувався таким чином, щоб враховувати природну екосистему району. Було розроблено низку обмежень щодо цього: заборонено утворювати звалища, скидати відходи в море, використовувати одноразовий пластик.

Red Sea Project – це забудова земельної ділянки, оголошена саудівським кронпринцом Мохаммадом бен Салманом у липні 2017 року. Розташування – на узбережжі Саудівської Аравії Червоного моря в провінції Табук, між містами Умлудж та Аль-Вадж. Проєкт орієнтований на туризм, для відвідування та дослідження західного узбережжя Саудівської Аравії.

Очікується, що мегапроєкт збільшить ВВП Саудівської Аравії на 5,86 млрд доларів на рік після завершення, коли він охопить 28 000 км2 островів, пляжів, пустель, гір та вулканічних районів. Побудова готельних номерів, аеропорту, пристані для яхт та бази відпочинку планувалася як перший етап, який має завершитися до 2022 року.

Проєктом керує компанія Red Sea Development (TRSDC). Після завершення будівництва буде створено 70 000 нових робочих місць.

Анна Ваглай